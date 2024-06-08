Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.14761 комментарий
Калуга решила потратить 400 млн рублей на восстановление соцобъектов в новых регионах
Калужская область направит около 400 млн рублей на восстановление объектов в новых российских регионах, сообщил губернатор Владислав Шапша на ПМЭФ.
«Мы в этом году предусмотрели около 400 млн рублей на восстановительные работы», – подчеркнул глава Калужской области.
Он сообщил, что в Первомайске восстановят 16 объектов жилого фонда, школы и спортзал, передает РИА «Новости».
Одну из школ восстановили в поселке Золотое ЛНР. ВСУ при отступлении разрушили здание выстрелами из танка. Школа стала первым объектом, который вошел в федеральную программу капитального ремонта школ в новых регионах.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела из HIMARS повреждения получил газопровод в ЛНР.