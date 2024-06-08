Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.14761 комментарий
На ПМЭФ заключено более 980 соглашений на общую сумму 6,4 трлн рублей
В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключено 982 договоренности на общую сумму 6,4 трлн рублей, сообщил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков.
Это только те данные, которые не являются коммерческой тайной, передает ТАСС.
За четыре дня в мероприятиях ПМЭФ приняли участие 21,3 тыс. участников из 139 стран.
Ранее политологи Алексей Мартынов и Наталья Линдигрин в беседе с газетой ВЗГЛЯД дали оценку речи президента Владимира Путина на ПМЭФ.