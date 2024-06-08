На ПМЭФ заключено более 980 соглашений на общую сумму 6,4 трлн рублей

Макрону пришлось повторить странный поступок Байдена

Странное поведение Байдена на церемонии в Нормандии вынудило Макрона повторить действия президента США

Tекст: Антон Антонов

На видео Fox News Байден во время церемонии разворачивается на 180 градусов. Заметившая это Брижит Макрон встает вполоборота, поглядывая в ту же сторону, в которую теперь смотрит Байден. Джилл Байден при этом тоже слегка разворачивается и прикладывает руку к груди. Последним в действие включается Эммануэль Макрон, который сперва слегка поворачивается в сторону Байдена, а затем вместе с первыми леди полностью повторяют разворот американского президента.

Со стороны происходящее выглядит так, будто удивленным поведением Байдена Макрону и первым леди пришлось на ходу подстроиться под странное поведение американского лидера.

Напомним, американский лидер известен своим неоднозначным поведением на публике. В США уже не первый год высказываются опасения, что главу государства может поглощать «старческий маразм». По мнению медиков, сочетание нейродегенеративного заболевания у Байдена с другими патологиями формирует негативный прогноз.