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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему Россия вышла на четвертое место по ВВП и почему это не так уж важно

    До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему может научить жизнь нациста Оскара Дирлевангера

    7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.

    17 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

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    7 июня 2024, 20:55 • Новости дня

    Эксперты: Путин на ПМЭФ представил план по развитию России

    Политолог Мартынов: Путин на ПМЭФ обозначил цели для достижения роста благосостояния России

    Эксперты: Путин на ПМЭФ представил план по развитию России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Речь Владимира Путина на ПМЭФ оказалась насыщенной экономическими и социальными данными. Глава государства наметил точный план развития страны на годы вперед, на который будут направлены все силы правительства, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Алексей Мартынов и Наталья Линдигрин. В пятницу в Северной столице прошло пленарное заседание Петербургского международного экономического форума.

    «Пленарное заседание традиционно является главным событием ПМЭФ. Именно на нем Владимир Путин выступает с большой итоговой речью. В этом году она превратилась в настоящий план по развитию нашей страны. Президент ясно и четко обозначил перечень целей, которые необходимо достичь ради роста благосостояния России», – сказал политолог Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    «Глава государства продемонстрировал высокий уровень понимания нужд россиян. Десять структурных изменений экономики, описанных им, свидетельствуют о том, что Москва не собирается останавливаться на достигнутых успехах в сфере суверенизации экономики. Особое внимание президент уделил технологиям – независимость в этой сфере принципиально важна для будущего страны», – отмечает собеседник.

    «Наша финансовая система также оказалась невероятно устойчивой. В условиях колоссального санкционного давления мы не просто сохранили прежний уровень благосостояния, но и преумножаем его, что видно по целому ряду показателей», – считает эксперт.

    «Кроме того, Владимир Путин анонсировал целый спектр важных изменений в социальной сфере. Наиболее важным я бы назвал индексацию пенсий для работающих людей, что значительно поддержит их рвение к труду. Это решение полностью отвечает запросам общества. Это же касается слов Путина о регулировании миграционной политики. Мы рады приезжим из других стран, но и они должны уважать наши порядки», – акцентирует он.

    «Интересно, что президент уделил внимание и культуре. Так, он четко обозначил, что Россия является центром традиционных европейских ценностей. Услышать это из уст главы государства принципиально важно, поскольку в последнее время некоторые наши эксперты начали «перебарщивать» с «разворотом на Восток», – уточняет собеседник.

    «Активизация связей с Азией – дело, безусловно, хорошее, но собственные корни нельзя забывать и отрицать. Наша страна всегда являлась частью Европы. Более того, в то время как государства ЕС запустили процесс тотального избавления от собственного культурного фундамента, мы его сохраняем и бережем», – подчеркивает эксперт.

    «Уверен, что Россия и дальше будет нести и преумножать свое духовное достояние. При этом Владимир Путин подчеркивает, что русский народ положительно относится к культурам других этносов. Это принципиально важный момент, который позволяет добиваться гармонии не только на уровне международных отношений, но и внутри нашего государства», – считает Мартынов.

    «В целом, сегодня Владимир Путин сделал акцент на повестке развития страны в рамках обозначенных национальных целей. Российская экономика стала четвертой в мире, оказавшись впереди Японии. Такой показатель был зафиксирован на 2030 год, однако, благодаря ускоренному развитию страны, он уже достигнут», – добавляет Наталья Линдигрин, исполнительный директор АНО Институт региональных проблем.

    Эксперт отметила слова президента о том, что теперь основная задача – подтверждать и усиливать лидерские позиции России. Рост ВВП в 2023 году составил 3,6%, а за первый квартал 2024 года – 5,4%. «Российская экономика теперь заметно развивается по новой модели. Бизнес перестал отделять себя от регионов, и не старается, как прежде, вывести капитал за рубеж. Большинство предпринимателей стараются вкладывать в развитие не только своего бизнеса, но социальной инфраструктуры на местах. А государство им эффективно помогает», – подчеркнула эксперт.

    Основным драйвером развития, говорит спикер, должен стать рост инвестиций, для чего нужны предсказуемые условия для бизнеса и распределение рисков между инвесторами и государством. «При этом бизнес уже готов работать на данных условиях. Согласно последним исследованиям РСПП, в прошлом году инвестиционные проекты реализовали 86% опрошенных компаний, а в этом году активность бизнеса может быть еще выше. О готовности вкладывать средства в развитие РСПП сообщили 88% респондентов», – считает Линдигрин.

    В пятницу в Санкт-Петербурге прошло пленарное заседание Петербургского международного экономического форума. В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин. В рамках своего выступления он обозначил десять структурных изменений, происходящих в российской экономике. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала инициативы, обозначенные Путиным на ПМЭФ.

    7 июня 2024, 18:02 • Новости дня
    Путин назвал размер долга США перед мировой экономикой

    Путин: США должны мировой экономике 54,3 трлн долларов

    Путин назвал размер долга США перед мировой экономикой
    @ Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объем задолженности Соединенных Штатов перед мировой экономикой составляет 54,3 трлн долларов, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Соединенные Штаты эксплуатируют свое монопольное положение на мировом финансовом рынке. На этой эксплуатации они серьезно зарабатывают. По данным, которые есть в открытом доступе, Соединенные Штаты, условно, задолжали мировой экономике 54,3 трлн долларов», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    США тратят больше, чем производят, в этом и заключается современное проявление неоколониализма, заявил Путин. «У них уровень дефицита текущего счета торгового баланса – триллион долларов. Это что такое? Вот здесь всем людям, думаю, будет понятно, о чем я говорю. Это и есть неоколониализм в его современном издании», – отметил он.

    Ранее сообщалось, что госдолг США превысил российский в 107 раз.

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    7 июня 2024, 17:21 • Новости дня
    Путин с юмором отреагировал на оценку работы правительства Карагановым
    Путин с юмором отреагировал на оценку работы правительства Карагановым
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поговоркой про петуха отреагировал на вопрос модератора сессии ПМЭФ политолога Сергея Караганова о работе правительства России.

    «Мы гордимся тем, что оно [правительство] делает... Но, между прочим, начало делать, только когда петух клюнул. Потому что до того, пока петух не клюнул, ничего не происходило», – заявил Караганов, передает RT.

    «Петуха отправим в суп, не переживайте. Потому что он курочек не топчет. Зачем он нужен, этот петух?» – ответил Путин.

    Ранее Путин отметил ключевую роль России в мировой торговле, несмотря на санкции.

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    7 июня 2024, 16:09 • Новости дня
    Путин заявил о формировании независимой платежной системы по линии БРИКС
    Путин заявил о формировании независимой платежной системы по линии БРИКС
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия вместе с зарубежными партнерами будет наращивать применение национальных валют во внешнеторговых расчетах, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

    «Вместе с зарубежными партнерами будем наращивать применение национальных валют во внешнеторговых расчетах, повышать безопасность и эффективность таких операций. В том числе по линии БРИКС прорабатывается формирование независимой платежной системы, не подверженной политическому давлению, злоупотреблениям и внешнему санкционному вмешательству», – приводятся слова Путина в Telegram-канале Кремля.

    Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.

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    6 июня 2024, 23:13 • Новости дня
    Полиция Москвы спасла детей во время перестрелки с подозреваемым в убийстве
    Полиция Москвы спасла детей во время перестрелки с подозреваемым в убийстве
    @ Денис Воронин/Агентство «Москва»

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники полиции спасли детей и взрослых на детской площадке во время задержания подозреваемого в убийстве Андрея Демина. Об этом сообщил старший сержант полиции Виктор Гобрусев.

    «Вся суть произошла на детской площадке. Там слева были гражданские лица, которые могли попасть под ответный огонь. Мы их прикрыли, чтобы они прятались в подъездах, за дома», – приводит его слова ТАСС.

    Отмечается, что Демин оказал сопротивление и открыл огонь по полицейским. Для его задержания сотрудники применили табельное оружие.

    Подозреваемый был ранен и прооперирован, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

    Ранее в Москве был задержан предполагаемый исполнитель заказного убийства, он получил ранение и был задержан в ходе отработки плана «Перехват».

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    7 июня 2024, 16:14 • Новости дня
    Путин рассказал о введении сберегательного сертификата для граждан
    Путин рассказал о введении сберегательного сертификата для граждан
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С этого года россияне смогут воспользоваться сберегательным сертификатом – инструментом, позволяющим размещать свои сбережения в банках на длительный срок более трех лет, заявил президент России Владимир Путин.

    «В текущем году будет введен новый инструмент – сберегательный сертификат. Он позволит гражданам размещать средства в банках на срок больше трех лет и под значительно более высокий процент», – сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), его слова приводят «Известия».

    В феврале Путин предложил запустить безотзывный сберегательный сертификат.

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    7 июня 2024, 18:53 • Новости дня
    Путин: С русским характером не нужно атомное оружие

    Tекст: Валерия Городецкая

    России не нужно никакое атомное оружие, когда есть русский характер, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

    «Когда мы видим, что такое русский характер, что такое характер российского гражданина, понимаем это и опираемся на это, то никакое атомное оружие нам не нужно», – сказал глава государства в ходе пленарного заседания, его слова приводит РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Россия не бряцает ядерным оружием.

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    7 июня 2024, 16:57 • Новости дня
    Путин: МРОТ будет привязан к медианной зарплате
    Путин: МРОТ будет привязан к медианной зарплате
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет привязан к медианной зарплате, с 2025 года составит 48% от нее и достигнет 22 тыс. рублей, соотношение будет расти, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «В дальнейшем мы завяжем его (МРОТ) индексацию на общий рост зарплат в экономике. Начиная со следующего года будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей. В 2025 году МРОТ составит 48% медианной зарплаты. Таким образом, он превысит 22 тыс. рублей в месяц. То есть вырастет еще примерно на 15%», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он объяснил, что соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы к 2030 году МРОТ составлял не менее 35 тыс. рублей в месяц, сейчас он уже выше прожиточного минимума согласно Конституции.

    Ранее президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России заявил, что МРОТ должен увеличиться вдвое в ближайшие годы.

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    7 июня 2024, 09:59 • Новости дня
    Додик: Запад придумал разделить Россию на пять частей

    Додик: Запад придумал разделить Россию на пять частей, Путин борется за интересы страны против планов Запада

    Tекст: Александра Юдина

    Запад придумал разделить Россию на пять частей, президент Владимир Путин понял тенденции и встал во главе борьбы за национальные интересы своей страны, заявил на полях ПМЭФ президент Республики Сербской Милорад Додик.

    По его словам, Запад 20 лет назад тренировался на Югославии, чтобы спустя годы всё то же самое произвести и в России, желая приблизиться к России максимально, полностью оккупировав Украину, передает ТАСС.

    Додик добавил, что в республике знают о намерении Запада разделить Россию на пять частей, как они «научились поступать во многих частях мира».

    Глава Республики Сербской отметил, что Путин «сразу узнал все эти тенденции и встал во главе борьбы за русские национальные государственные интересы».

    Напомним, Путин и Додик встретились в рамках ПМЭФ и договорились, что Москва будет содействовать улучшению ситуации на Балканах.

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    7 июня 2024, 07:58 • Новости дня
    Система ПВО сбила 28 беспилотников ВСУ над российской территорией

    Минобороны: Система ПВО сбила 28 беспилотников ВСУ над российской территорией

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО сбила 28 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ПВО уничтожила 11 БПЛА над Крымским полуостровом, восемь дронов над акваторией Азовского моря, шесть беспилотников над территорией Краснодарского края, два БПЛА над территорией Белгородской области и один – над территорией Ростовской области.

    Днем ранее за ночь над территорией России сбиты 19 украинских беспилотников.

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    7 июня 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин: Россия достигла цели стать четвертой экономикой мира
    Путин: Россия достигла цели стать четвертой экономикой мира
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия поставила перед собой цель стать четвертой экономикой мира – и, согласно данным Всемирного банка, стала ей, обогнав Японию, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Мы поставили цель – войти в четверку крупнейших экономик мира. Кстати, по некоторым данным, включая оценки Всемирного банка, Россия уже занимает четвертое место по размеру ВВП по паритету покупательной способности. Мы оказались впереди Японии. Но мы понимаем, что лидерские позиции нужно постоянно подтверждать, усиливать», – сказал глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин заявил, что Россия доказала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям.

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    7 июня 2024, 15:19 • Новости дня
    Путин: Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета
    Путин: Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета
    @ Иван Секретарев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Сквозь призму экономических отношений взглянуть на процессы, которые динамично развиваются в современном мире. Мы видим, как между странами наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета. Причем на трех ключевых уровнях – государственном, ценностно-культурном и экономическом. При этом страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами, сохранить свою ускользающую роль гегемонии», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.


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    7 июня 2024, 16:33 • Новости дня
    Путин заявил о новом рекорде потребления мяса в России
    Путин заявил о новом рекорде потребления мяса в России
    @ Игорь Зарембо/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия создала современную мясную отрасль и заняла четвертое место в мире по производству этой продукции, а потребление мяса в России в 2023 году обновило рекорд и превысило 80 килограммов на человека, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «В агропромышленном комплексе мы создали современную мясную отрасль. Ее мощности за 15 лет выросли почти в два раза. Сегодня Россия занимает четвертое место в мире по производству мяса и увеличивает поставки этой продукции на внешние рынки. Но, кстати сказать, по мясу Россия вышла на стопроцентную обеспеченность собственными продуктами», – заявил Путин. Его слова передает официальный сайт главы государства.

    Президент отметил, что потребление мяса в России в 2023 году, в прошлом году, обновило рекорд и превысило 80 килограммов на человека. «Для сравнения, в мире в среднем это 42–43 килограмма на человека», – отметил Путин.

    Ранее Путин отметил ключевую роль России в мировой торговле, несмотря на санкции.

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    7 июня 2024, 18:28 • Новости дня
    Путин: Планов проводить мобилизацию в России нет
    Путин: Планов проводить мобилизацию в России нет
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, ее проводить не планируют, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Мы выдавливаем противника с тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Он отметил, что свыше 160 тыс. человек в этом году добровольно пришли в военкоматы и подписали контракты. «Нам никакое атомное оружие не нужно для окончательной победы», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил, что потери России в рамках спецоперации в разы меньше, чем потери Украины.

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    7 июня 2024, 17:09 • Новости дня
    Путин предложил расширить программу семейной ипотеки
    Путин предложил расширить программу семейной ипотеки
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил о расширении программы «Семейная ипотека» на семьи с двумя детьми, которые хотят обзавестись жильем в малых городах и регионах с недостаточным объемом жилищного строительства.

    Глава государства напомнил, что действие программы «Семейная ипотека», позволяющей семьям с детьми в возрасте до шести лет получить льготный кредит по ставке 6%, было продлено до 2030 года.

    «Предлагаю здесь дополнительное специальное решение для семей, которые живут или хотят приобрести жилье в малых городах или в регионах, где пока объем жилищного строительства недостаточен. Здесь семьи с двумя детьми смогут воспользоваться «Семейной ипотекой» под 6% независимо от возраста детей», – сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает «Интерфакс».

    Единственное условие – чтобы хотя бы один из детей в семье был несовершеннолетним на момент оформления ипотечной сделки, пояснил Путин.

    Аналогичные условия предлагается распространить на все регионы России для всех семей, желающих построить свой дом. Глава государства поручил правительству запустить эти программы уже с 1 июля этого года.

    Ранее в России продлили субсидии на ипотеку для многодетных.

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    6 июня 2024, 21:54 • Новости дня
    Путин оценил развитие отношений России и Зимбабве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отношения России и Зимбабве активно развиваются, заявил президент России Владимир Путин на встрече с зимбабвийским коллегой Эммерсоном Мнангагвой в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Отношения между Россией и Зимбабве сложились давно, еще в период борьбы вашей страны, вашего народа за независимость, и сейчас продолжают развиваться активно», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    После переговоров Путина с Мнангагвой тет-а-тет к ним присоединятся делегации России и Зимбабве. Стороны обсудят перспективы развития двусторонних отношений и вопросы сотрудничества во внешнеполитической сфере, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    До этого Путин в рамках ПМЭФ провел встречи с главой Республики Сербской Милорадом Додиком и главой Боливии Луисом Арсе.

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