Эксперты: Путин на ПМЭФ представил план по развитию России

Политолог Мартынов: Путин на ПМЭФ обозначил цели для достижения роста благосостояния России

Tекст: Олег Исайченко

«Пленарное заседание традиционно является главным событием ПМЭФ. Именно на нем Владимир Путин выступает с большой итоговой речью. В этом году она превратилась в настоящий план по развитию нашей страны. Президент ясно и четко обозначил перечень целей, которые необходимо достичь ради роста благосостояния России», – сказал политолог Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

«Глава государства продемонстрировал высокий уровень понимания нужд россиян. Десять структурных изменений экономики, описанных им, свидетельствуют о том, что Москва не собирается останавливаться на достигнутых успехах в сфере суверенизации экономики. Особое внимание президент уделил технологиям – независимость в этой сфере принципиально важна для будущего страны», – отмечает собеседник.

«Наша финансовая система также оказалась невероятно устойчивой. В условиях колоссального санкционного давления мы не просто сохранили прежний уровень благосостояния, но и преумножаем его, что видно по целому ряду показателей», – считает эксперт.

«Кроме того, Владимир Путин анонсировал целый спектр важных изменений в социальной сфере. Наиболее важным я бы назвал индексацию пенсий для работающих людей, что значительно поддержит их рвение к труду. Это решение полностью отвечает запросам общества. Это же касается слов Путина о регулировании миграционной политики. Мы рады приезжим из других стран, но и они должны уважать наши порядки», – акцентирует он.

«Интересно, что президент уделил внимание и культуре. Так, он четко обозначил, что Россия является центром традиционных европейских ценностей. Услышать это из уст главы государства принципиально важно, поскольку в последнее время некоторые наши эксперты начали «перебарщивать» с «разворотом на Восток», – уточняет собеседник.

«Активизация связей с Азией – дело, безусловно, хорошее, но собственные корни нельзя забывать и отрицать. Наша страна всегда являлась частью Европы. Более того, в то время как государства ЕС запустили процесс тотального избавления от собственного культурного фундамента, мы его сохраняем и бережем», – подчеркивает эксперт.

«Уверен, что Россия и дальше будет нести и преумножать свое духовное достояние. При этом Владимир Путин подчеркивает, что русский народ положительно относится к культурам других этносов. Это принципиально важный момент, который позволяет добиваться гармонии не только на уровне международных отношений, но и внутри нашего государства», – считает Мартынов.

«В целом, сегодня Владимир Путин сделал акцент на повестке развития страны в рамках обозначенных национальных целей. Российская экономика стала четвертой в мире, оказавшись впереди Японии. Такой показатель был зафиксирован на 2030 год, однако, благодаря ускоренному развитию страны, он уже достигнут», – добавляет Наталья Линдигрин, исполнительный директор АНО Институт региональных проблем.

Эксперт отметила слова президента о том, что теперь основная задача – подтверждать и усиливать лидерские позиции России. Рост ВВП в 2023 году составил 3,6%, а за первый квартал 2024 года – 5,4%. «Российская экономика теперь заметно развивается по новой модели. Бизнес перестал отделять себя от регионов, и не старается, как прежде, вывести капитал за рубеж. Большинство предпринимателей стараются вкладывать в развитие не только своего бизнеса, но социальной инфраструктуры на местах. А государство им эффективно помогает», – подчеркнула эксперт.

Основным драйвером развития, говорит спикер, должен стать рост инвестиций, для чего нужны предсказуемые условия для бизнеса и распределение рисков между инвесторами и государством. «При этом бизнес уже готов работать на данных условиях. Согласно последним исследованиям РСПП, в прошлом году инвестиционные проекты реализовали 86% опрошенных компаний, а в этом году активность бизнеса может быть еще выше. О готовности вкладывать средства в развитие РСПП сообщили 88% респондентов», – считает Линдигрин.

В пятницу в Санкт-Петербурге прошло пленарное заседание Петербургского международного экономического форума. В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин. В рамках своего выступления он обозначил десять структурных изменений, происходящих в российской экономике. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала инициативы, обозначенные Путиным на ПМЭФ.