Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.0 комментариев
Мизулина заявила, что передает данные о нарушениях на ЕГЭ в Рособрнадзор
Сообщения о нарушениях на ЕГЭ теперь напрямую направляются в Рособрнадзор, информацию о самых серьезных инцидентах также передают в прокуратуру, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на ПМЭФ.
«В особо сложных случаях, по необходимости, информация направляется в прокуратуру», – передает РИА «Новости».
Мизулина подчеркнула, что каждый факт нарушения должен быть тщательно проверен. Она также призвала школьников не бояться подавать апелляции, если они считают, что их права были ущемлены во время экзамена.
Ранее Рособрнадзор призвал ускорить проверку нарушений при досмотрах перед ЕГЭ.