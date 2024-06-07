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Директору и мастеру КЭТК предъявили обвинение после ДТП с трамваями в Кемерово
Директору и мастеру Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК) предъявили обвинение в связи с резонансным ДТП с трамваями, в котором пострадали более 140 человек, сообщили в Следственном управлении СК по Кемеровской области.
Отмечается, что им инкриминируется ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека»), передает ТАСС.
По версии следствия, 6 июня обвиняемые выпустили на линию трамвай с неисправной тормозной системой. Как указали в СК РФ, следствие полагает, что выход на линию трамвая с неисправной тормозной системой стал возможен из-за халатности и ненадлежащего исполнения должностных обязанностей директора и мастера КЭТК.
В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения в виде заключения под стражу.
Также следователи выясняют, мог ли машинист трамвая предотвратить трагедию. «Назначены судебные экспертизы, в том числе техническая и технологическая, которые установят точную причину ДТП и определят, имел ли машинист возможность остановить трамвай», – сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что СК возбудил третье уголовное дело по факту ДТП с трамваями в Кемерово.
Напомним, в Кемерове произошло столкновение двух трамваев, в результате которого пострадали более 130 человек. По предварительным данным, у одного из них отказали тормоза. Директора и мастера Кемеровской электротранспортной компании заподозрили в выпуске на линию неисправного трамвая, столкнувшегося с другим электропоездом в городе.