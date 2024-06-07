Директору и мастеру КЭТК предъявили обвинение после ДТП с трамваями в Кемерово

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что им инкриминируется ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека»), передает ТАСС.

По версии следствия, 6 июня обвиняемые выпустили на линию трамвай с неисправной тормозной системой. Как указали в СК РФ, следствие полагает, что выход на линию трамвая с неисправной тормозной системой стал возможен из-за халатности и ненадлежащего исполнения должностных обязанностей директора и мастера КЭТК.

В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также следователи выясняют, мог ли машинист трамвая предотвратить трагедию. «Назначены судебные экспертизы, в том числе техническая и технологическая, которые установят точную причину ДТП и определят, имел ли машинист возможность остановить трамвай», – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что СК возбудил третье уголовное дело по факту ДТП с трамваями в Кемерово.

Напомним, в Кемерове произошло столкновение двух трамваев, в результате которого пострадали более 130 человек. По предварительным данным, у одного из них отказали тормоза. Директора и мастера Кемеровской электротранспортной компании заподозрили в выпуске на линию неисправного трамвая, столкнувшегося с другим электропоездом в городе.