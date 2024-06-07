7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.3 комментария
По столкновению трамваев в Кемерово возбуждено третье уголовное дело
Следственный комитет возбудил третье уголовное дело по факту ДТП с трамваями в Кемерово, где пострадали более 140 человек.
По данным пресс-службы СУ СК по Кемеровской области, новое дело касается халатности должностных лиц, которые ненадлежащим образом контролировали деятельность компании-перевозчика, передает ТАСС.
Как полагает следствие, неустановленные должностные лица управления транспорта и связи администрации г. Кемерово не приняли достаточных мер по контролю за деятельностью АО «Кемеровская электротранспортная компания».
Напомним, в Кемерове произошло столкновение двух трамваев. По предварительным данным, у одного из них отказали тормоза. О ДТП доложено президенту Владимиру Путину. Директора и мастера Кемеровской электротранспортной компании заподозрили в выпуске на линию неисправного трамвая, столкнувшегося с другим электропоездом в городе.