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В Кемерове задержали двух человек по делу о трамваях
В Кемерове задержали директора и мастера электротранспортной компании по делу о трамваях
Директора и мастера Кемеровской электротранспортной компании заподозрили в выпуске на линию неисправного трамвая, столкнувшегося с другим электропоездом в городе, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Подозреваемым инкриминируется статья «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Согласно версии следствия, фигуранты допустили выход в рейс неисправного трамвая, который столкнулся с другим трамваем, следовавшим в попутном направлении по тому же маршруту.
В Кемерове в среду 119 человек получили травмы в результате столкновения двух трамваев. Один человек погиб. СК возбуждал дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Также заведено дело о нарушении ПДД.