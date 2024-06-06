Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.6 комментариев
По аварии с трамваями в Кемерове завели новое уголовное дело
Дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств завели после аварии с трамваями в Кемерово, сообщили в региональном главном управлении МВД.
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», указало ведомство, передает ТАСС.
Напомним, в Кемерово 119 человек получили травмы в результате столкновения двух трамваев. Один человек погиб. СК ранее возбуждал дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».