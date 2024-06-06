Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.7 комментариев
В США заявили о желании Путина избавиться от американского оружия на Украине
Сенатор США Табервилл: Путин хочет избавиться от угрожающего России американского оружия на Украине
Действия президента России Владимира Путина в рамках спецоперации нацелены на то, чтобы на Украине не было направленного против России оружия США, считает американский сенатор Томми Табервилл (республиканец от штата Алабама).
«Ему не нужна Украина. Ему не нужна Европа. Черт возьми, у него достаточно своей земли. Он всего лишь хочет убедиться в том, что на Украине нет американского оружия, направленного на Москву», – отметил Табервилл, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Beast.
Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Путин «повысил ставки», когда прямо потребовал от США прекратить поставки оружия на Украину. Накануне российский лидер заявил, что конфликт на Украине закончится через 2-3 месяца, если США перестанут поставлять оружие Киеву.