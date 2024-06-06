Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.3 комментария
Экс-советник Пентагона: Путин повысил ставки
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин заявлением в адрес США повысил ставки
Президент России Владимир Путин «повысил ставки», когда прямо потребовал от США прекратить поставки оружия на Украину, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Ничем хорошим это не закончится», – приводит слова Макгрегора RT.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решение президента сделать возможным отправку российского оружия в регионы, которые воюют со странами НАТО, является весьма существенным изменением внешней политики нашей страны.