Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.9 комментариев
Путин назвал способ прекращения боевых действий на Украине за несколько месяцев
Путин: Конфликт на Украине закончится через 2-3 месяца, если США перестанут поставлять оружие
Для прекращения боевых действий на Украине коллективный Запад должен прекратить поставки оружия Киеву, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Что нужно сделать для того, чтобы прекратить боевые действия на Украине? Вам, как представителю Соединенных Штатов, могу сказать то, что когда-то сказал [президенту США] господину [Джо] Байдену, – отметил российский лидер, обращаясь к представителю американских СМИ. – Он мне когда-то прислал письмо, и я ему в письменном виде ответил: если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять туда оружие. И эти действия прекратятся в течение двух, максимум трех месяцев», передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что удары по России при участии западных стран означают их прямую войну против РФ, Москва будет реагировать.