Подполье сообщило о поражении аэродрома ВСУ в Запорожской области

Tекст: Елизавета Шишкова

Он утонил, что ВСУ недавно начали использовать аэродром, чтобы запускать беспилотники по Запорожской области и ДНР, передает РИА «Новости».

По данным подполья, пожар после атаки долго не удавалось потушить, к аэродрому прибыло много машин скорой помощи.

Ранее сообщалось, что ВСУ разместили на аэродроме Кульбакино в Николаевской области беспилотники Bayraktar.