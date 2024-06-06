Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.3 комментария
Подполье сообщило о поражении аэродрома ВСУ в Запорожской области
В населенном пункте Пологи в подконтрольной Киеву части Запорожской области поражен аэродром, который использовался ВСУ для запуска БПЛА, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он утонил, что ВСУ недавно начали использовать аэродром, чтобы запускать беспилотники по Запорожской области и ДНР, передает РИА «Новости».
По данным подполья, пожар после атаки долго не удавалось потушить, к аэродрому прибыло много машин скорой помощи.
Ранее сообщалось, что ВСУ разместили на аэродроме Кульбакино в Николаевской области беспилотники Bayraktar.