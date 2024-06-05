Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.9 комментариев
Путин рассказал о попытках Украины атаковать российские газопроводы в Турцию
Россия не один раз фиксировала попытки со стороны Украины нанести удары по газовым маршрутам по дну Черного моря, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Как указал российский лидер, Москве приходится охранять газопроводы «Турецкий поток» и «Южный поток» из-за угроз с украинской стороны, передает РИА «Новости».
Глава государства отметил, что были также попытки атаки на газоперерабатывающую станцию, которая передает газ в Турцию. По его словам, тогда было подавлено два беспилотника, пишет RT.
Ранее Путин заявил, что Россия продолжает поставлять газ в Европу через территорию Украины и другими маршрутами. Глава государства отметил, что газ также идет в Европу через «Турецкий поток».