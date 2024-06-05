Путин заявил о продолжении поставок газа в Европу через Украину

Tекст: Дарья Григоренко

«Взорвали эти трубопроводы несчастные. <…> Не возмущаются, как будто так и надо. Мы поставляем, тем не менее продолжаем поставлять газ в Европу через территорию Украины. Мы же поставляем», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

«Там было две трубопроводные системы. Одну из них украинская сторона закрыла. Просто закрыла и все, хотя оснований для этого никаких нет. Оставила только одну трубу. Ну ладно. Но через нее газ в Европу-то идет. И европейские потребители получают этот газ», – сказал глава государства, добавив, что газ также идет в Европу через «Турецкий поток».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Европу разрывают противоречия из-за российского газа.