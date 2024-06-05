Путин назвал ошибочным стремление Запада затормозить развитие экономики Китая

Путин: Пролившаяся в Донбассе русская кровь – «не водичка»

Путин: Пролившаяся в Донбассе кровь – это «не водичка», чтобы закрывать на это глаза

Tекст: Валерия Городецкая

Российский лидер указал, что происходящее на Украине является следствием антиконституционного госпереворота, и в этом нет вины России, передает ТАСС.

«Все считают, что Россия начала войну на Украине. Но никто – я хочу это подчеркнуть – никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине – антиконституционного государственного переворота», – сказал Путин.

Россия не нападала на Украину, а защищалась и, соблюдая положения Устава ООН, помогала республикам Донбасса, принявшим решение о независимости, указал российский президент.

«Эти непризнанные тогда республики – Донецкая и Луганская – имели право это сделать – они это сделали. А мы тогда имели право признать эти республики? Конечно имели. Мы их признали. <…> Затем в соответствии со статьей 51 Устава ООН оказывали им помощь. <…> Мы не напали, мы защищались. Чтобы всем было понятно. Первый шаг к войне сделали те, кто поощряли госпереворот. Кровавый, антиконституционный», – сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия никому не угрожает, поскольку это является моветоном, и тем более не угрожает главе другой страны.