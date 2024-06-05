Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.9 комментариев
Путин назвал ошибочным стремление Запада затормозить развитие экономики Китая
Президент России Владимир Путин заявил, что считает ошибочным стремление Запада затормозить развитие китайской экономики.
«На мой взгляд, чтобы самим быть успешными, надо было бы встраиваться в эти (экономические) процессы, а не пытаться им помешать», – передает РИА «Новости» слова российского лидера.
Президент на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств.
Ранее в Кремле заявили, что Россия и Китай достигнут договоренностей по поставкам энергоресурсов.