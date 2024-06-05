Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.9 комментариев
Путин заявил о возможности доставлять грузы на десять суток быстрее по маршруту «Север – Юг»
Отправлять грузы по маршруту «Север – Юг» можно будет быстрее на десять суток из Петербурга в страны Персидского залива, заявил президент России Владимир Путин.
«Что касается этой дороги – «Север – Юг», она может превратиться в очень хороший и востребованный международный коридор, когда грузы отсюда прямо, из порта Петербурга, будут идти через всю европейскую часть в Азербайджан, потом в Иран и с выходом на берег Персидского залива. Это чуть ли не десять суток быстрее, чем через Суэцкий канал», – сказал он, передает ТАСС.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что проект «Север – Юг» вскоре будет реализован.