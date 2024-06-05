В День эколога участники Движения Первых отправились в юннатские экспедиции по всей стране

Профессиональный праздник специалистов по охране окружающей среды, экологов и защитников природы отмечают в России 5 июня. День эколога направлен на привлечение внимания общественности к проблемам экологии, поэтому участники Движения решили запустить тематическую акцию «Юннатская страница». Благодаря акции Первые могут отправиться в настоящее научное приключение и увидеть природное наследие родного края, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В рамках акции участники движения направились в экспедиции по своему региону. Прогулки заняли не больше трех часов и не требовали от ребят специальной физической подготовки или объемного снаряжения. Участники движения проводили исследования растений и животных: Первые наблюдали за живой природой, обменивались выводами и делали заметки в листе наблюдений.

В Еврейской автономной области 50 человек отправились в юннатское путешествие в район сопки Июнь-Корань. Во время путешествия ребята узнали о профессии эколог, поговорили о юннатском движении, познакомились с разными видами растений и насекомых. А в Иркутской области участники отправились на уборку правобережного пляжа реки Ангара. Дети и взрослые изучили особенность прибрежной природы, а потом убрали несколько тонн мусора с береговой линии. Юннаты достали из воды бревна, стекло, пластиковые бутылки.

«Долг каждого человека – заботиться о своей Родине, в том числе о ее природных богатствах. Большинство моих сверстников много времени проводят в виртуальном мире и даже не догадываются, что происходит за окном. Мы, юннаты, считаем, что нужно знакомиться с природой, самостоятельно искать объяснение природным явлениям, изучать новое и неизведанное. И для этого необязательно лететь на другой край света – множество интересных открытий нас ждет в наших родных краях. Благодаря движению и таким акциям, как «Юннатская страница», мы можем почувствовать себя исследователями и учеными, а еще узнать больше о родной земле», – рассказала участница движения Оля Федотова из Волгоградской области.

Во всех активностях акции ребята участвовали вместе с региональными эколого-биологическим центрами, общественными объединениями и организациями в сфере экологии и охраны природы. Эксперты в сфере экологии поддерживали участников движения в их научных исследованиях и помогли сделать интересные открытия. Например, юннаты из Республики Татарстан нарисовали более 30 видов насекомых, которые водятся в их лесах.

Они также записывали видеоролики о своей экспедиции, делали фотографии во время путешествия, рисунки растений и животных. После прогулок юннаты публиковали отснятые материалы на личных страницах и в сообществах первичных отделений.

Акция продлится до 14 июня. Присоединиться к ней могут школьники и студенты СПО, коллективные участники движения Первых, представители педагогического и семейного сообществ, а также партнерские организации в сфере государственной молодежной политики, экологии и охраны природы.