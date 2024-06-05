Джонни Депп сыграет Сатану

Tекст: Елизавета Шишкова

Съемки фильма начнутся в январе, рассказал Гиллиам в интервью журналу Premiere. По сюжету фильма Бог уничтожает человечество, а дьявол будет пытаться его спасти. В картине также сыграют Адам Драйвер и Джейсон Момоа, пишет The Guardian.

Бриджес сыграет в фильме Бога. «Он не будет тем Богом, к которому мы привыкли. В фильме Бог – это природа. Но природа, которая может с тобой говорить», – пояснил Гиллиам.

Напомним, карьера Джонни Деппа оказалась под угрозой после того, как его бывшая жена Эмбер Херд обвинила его в домашнем насилии. В ответ актер также обвинил Херд в домашнем насилии и потребовал компенсацию в размере 50 млн долларов. Херд подала встречный иск, требуя от Деппа 100 млн долларов.

Присяжные признали Херд виновной в клевете и обязали выплатить актеру 10 млн долларов и еще 5 млн штрафа. Иск Херд также был частично удовлетворен, Деппа обязали выплатить компенсацию в размере 2 млн долларов.