Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.7 комментариев
Эйджи: Конфискация активов России поставит под удар западный бизнес в РФ
Западный бизнес предупредил свои правительства о зеркальных мерах России после конфискации активов
Западные компании предупредили собственные правительства, что Россия может ответить на конфискацию активов за рубежом зеркально, заявил исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.
По его словам, в случае конфискации российских активов Россия может принять закон, который позволит правительству компенсировать потери за счет собственности зарубежных компаний. Поэтому иностранный бизнес не может оставаться в стороне. «Мы стараемся донести эту мысль до руководства западных государств», – сказал Эйджи на площадке ПМЭФ, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия выступает за основанное на равноправии деловое сотрудничество и предлагает это заинтересованным странам.