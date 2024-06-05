В Минздраве рассказали об экономических последствиях хронических заболеваний

Сексолог объяснил, каким женщинам и почему нравятся мужчины с животами

Сексолог Кульгавчук объяснил, почему некоторые женщины предпочитают мужчин с животами

Tекст: Татьяна Косолапова

«У всех людей разные вкусы. Кому-то нравятся апельсины, а у кого-то на них аллергия. То же самое и с мужчинами. Да, по-прежнему красивое тело по умолчанию привлекательно, поскольку это показатель здоровья и хорошей физической формы. Но есть нюансы. Особенно с женской стороны», – говорит Кульгавчук.



По его словам, некоторые женщины воспринимают мужчин с красивой фигурой как самовлюбленных нарциссов, озабоченных своей формой и неспособных позаботиться об окружающих. И в некоторых случаях это действительно оказывается так.

Кроме того, наличие живота у противоположного пола некоторые женщины могут воспринимать не как ожирение, а как признак своего рода состоятельности. «Это некий такой «солидный мужчина». Такие ассоциации имеют под собой основания, не зря существует этот стереотип. А при выборе мужчины женщина может руководствоваться разными факторами, в том числе и способностью заботиться, дарить подарки, опекать. Недаром некоторые юные дамы, соблазняя мужчин с возможностями и животами, могут называть их «папиками», – делится сексолог.

Девушке может нравиться партнер с животом еще по одной причине, говорит специалист: это ранее выстроенный ассоциативный ряд. Влечение и вкусы формируются не только осознанным выбором, поясняет он, но и отчасти импринтом – яркими положительными воспоминаниями, порой даже из детства. Такой тип мужчин может напоминать какого-нибудь добряка, с которым у девушки были хорошие отношения. «В некоторых случаях в неполной семье девочка, недополучившая образ отца в детстве, пытается бессознательно найти его в зрелом возрасте. Тут, если человек хочет в себе разобраться, необходима психотерапевтическая работа, своего рода интересные раскопки психики», – заключил Кульгавчук.

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