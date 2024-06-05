Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.5 комментариев
СБУ заявила о национализации «имущества Балицкого»
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о национализации имущества, якобы принадлежащего губернатору Запорожской области Евгению Балицкому и его семье.
В сообщении говорится, что Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск минюста о взыскании в доход Украины активов Евгения Балицкого, а также национализировано имущество, которым фигурант якобы владеет через свою семью – жену, сына и отца, передает РИА «Новости».
Отмечается, что среди изъятых активов – киевская компания, занимающаяся ремонтом и техобслуживанием самолетов, а также «другие объекты недвижимости и транспортные средства».
В СБУ уточнили, что большая часть имущества, подлежащего национализации, находится на территории России в Запорожской области.
Ранее сообщалось, что киевский режим национализировал активы российских предпринимателей Аркадия и Игоря Ротенбергов, Олега Дерипаски и Евгения Гинера.