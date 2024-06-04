Белорусского экс-гребца Шурмея объявили в розыск за наемничество против ВС России

Tекст: Алексей Дегтярев

В розыск объявлен Павел Антонович Шурмей 1976 года рождения, его разыскивают по статье Уголовного кодекса России, указано в базе, передает ТАСС.

По какой именно статье ведется розыск, не сообщается.

Ранее во вторник в Басманный суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте Шурмея и трех других иностранцев по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях».

Источник в правоохранительных органах указал, что всем четверым заочно предъявили обвинения в участии в боевых действиях в составе разных силовых подразделений Украины против России.

Сейчас Шурмею 47 лет, он выступал за сборную Белоруссии по академической гребле, дважды принимал участие в Олимпийских играх (2004, 2008).

Также он устанавливал мировые рекорды в соревнованиях на гребном тренажере. В начале спецоперации на Украине он вступил в украинский батальон имени Кастуся Калиновского, состоящего из белорусов.

В марте 2023 года в Белоруссии против Шурмея возбудили уголовное дело по статье об участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства.

В мае российские следователи в рамках уголовного дела о наемничестве объявили в федеральный и международный розыск американца Троя Оффенбекера, гражданина Израиля Дениса Десятника и молдаванина Станислава Гибадулина, воевавших на стороне ВСУ.