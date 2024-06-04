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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Отечественный футбол учится играть без Европы

    Как российская экономика не умерла от санкций, а получила стимул к развитию, так и российский футбол стал развиваться ускоренными темпами. Да, без звездных легионеров стало несколько скучнее, зато сборная России регулярно получает большое количество новой талантливой молодежи.

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    Борис Акимов Борис Акимов Мемуары деда помогли прочувствовать историю России

    Среди бурных всплесков для меня, ребенка, – описание путешествия через океан на корабле в США в конце 1920-х годов и неожиданное личное знакомство с Гербертом Уэллсом, большим фанатом которого был и дедушка в юности, и я в свои 12 лет.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Мягкая сила проявляется в жестких условиях

    Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.

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    4 июня 2024, 09:34 • Новости дня

    Хорватский футболист «Урала» Бегич получил российское гражданство

    Хорватский футболист «Урала» Силвие Бегич получил российское гражданство

    Tекст: Александра Юдина

    Хорватский защитник «Урала» Силвие Бегич получил российское гражданство, заявил глава екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

    Известно, что играющий за «Урал» с сентября 2022 года 31-летний хорват, оказалось, давно получил российское гражданство, передает ТАСС.

    Отмечается, что получение российского гражданства позволит Бегичу не считаться легионером в РПЛ.

    1 июня 2024, 13:31 • Новости дня
    Группировка «Запад» нанесла поражение бригаде «Азова»

    Минобороны: Группировка «Запад» нанесла поражение бригаде «Азова»

    Группировка «Запад» нанесла поражение бригаде «Азова»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям механизированных бригад ВСУ и бригады спецназначения «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что группировка «Запад» нанесли поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, а также бригады «Азов» около Новоегоровки Харьковской области, Григоровки и Серебрянки в ДНР.

    Также ВС России отразили контратаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ под Червоной Дибровой в ЛНР.

    ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, танк, две машины пехоты, две 152-мм гаубицы Д-20, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    По данным Минобороны, подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 54-й и 100-й механизированных бригад ВСУ возле Кривой Луки, Зализнянского, Орехово-Василевки, Калинино, Андреевки и Северска в ДНР.

    Противник потерял более 660 военнослужащих, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм буксируемую гаубицу «Мста-Б», 105-мм орудие М119 производства США, 105-мм гаубицу L-119 производства Британии, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

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    2 июня 2024, 08:37 • Новости дня
    Экс-советник Пентагона предрек сближение России и Германии

    Экс-советник Пентагона Макгрегор предрек сближение России и Германии

    Экс-советник Пентагона предрек сближение России и Германии
    @ MV/SULUPRESS.DE/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия постепенно сближается с Россией, что может привести к «разрыву» отношений между Берлином и Вашингтоном в ближайшие месяцы, такое мнение выразил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор.

    По словам Макгрегора, Германия «дюйм за дюймом» сближается с Россией «интеллектуально, ментально и стратегически», передает РИА «Новости».

    «В ближайшие месяцы мы увидим окончательный разрыв между США и Берлином», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России).

    Макгрегор полагает, что сближение с Россией является для Германии «единственным способом» восстановить свою экономику.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что со временем придется вернуться к дипломатии с Россией.

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    3 июня 2024, 12:10 • Новости дня
    Мирошник назвал цели и задачи ВСУ при подготовке провокаций в Херсоне

    Мирошник: Провокации с инсценировкой и постановочными трюками стали обыденной практикой украинских властей

    Мирошник назвал цели и задачи ВСУ при подготовке провокаций в Херсоне
    @ РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Офис Зеленского, организовывая инсценировки гибели мирных жителей, преследует две цели. Во-первых, создать из России образ якобы «нарушителя международных норм и правил», а во-вторых, выпросить очередной транш, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ранее стало известно, что в подконтрольном Киеву Херсоне готовятся провокации против России.

    «Инсценировки стали обыденной практикой украинских властей. Например, известны случаи, когда противник к приезду съемочных групп западных медиакомпаний наносил удары по гражданской инфраструктуре своими же минометами, артиллерией, а также раскладывал трупы поблизости. Последствия выдавались за действия России», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    По его мнению, офис Зеленского преследует две цели. Первая из них – создать для Москвы образ якобы «нарушителя международных норм и правил», уточнил собеседник. «Российские военные наносят удары исключительно по военным объектам противника, в том числе – по базам и складам. Украина же, устраивая при поддержке зарубежных медиакомпаний постановки, пытается создать картинку, в которой Россия якобы прибегает к запрещенным методам», – детализировал Мирошник.

    Вторая цель украинских инсценировок – воздействовать на общественное мнение и парламенты западных стран, продолжил посол по особым поручениям МИД. Он пояснил: таким образом киевские власти пытаются выпросить у «партнеров» очередные транши. В этой связи спикер счел важным, что информация о готовящейся постановке в Херсоне была предана гласности. «Необходимо также, чтобы эти сообщения доходили до общественности других государств, чтобы они понимали, за кого их принимают на Украине», – подчеркнул собеседник.

    Мирошник отметил, что у российских экспертов уже есть опыт развенчания фейков. Он объяснил, как распознать украинскую постановку. «Прежде всего стоит обращать внимание на то, какая информация подается в роликах-фейках. Как правило, в них замалчивается значительная часть деталей, а именно – каким видом вооружения наносились удары, с какой стороны был прилет», – объяснил посол. При этом моментальное и бездоказательное заявление украинских властей о том, что был нанесен удар и это сделали российские силы, должно стать неким маркером, указал спикер.

    Кроме того, в подобного рода контенте упор делается на эмоциональном всплеске. «Цель фейков – всколыхнуть сознание людей и заставить их рефлексировать в заданном направлении», – уточнил Мирошник, призвав пользователей Сети смотреть на информацию, поступающую от неподтвержденных Telegram-каналов и других источников, «трезвым взглядом».

    Ранее стало известно, что украинские власти готовят в Херсоне провокацию с инсценировкой гибели мирных жителей якобы при ударах российской армии по гражданской инфраструктуре. С этой целью в город прибыла группа режиссеров и военных корреспондентов. Все прошли подготовку в области информационно-психологического воздействия под руководством британских и американских специалистов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей местного пророссийского подполья.

    «При ракетных ударах Вооруженных сил России по местам временной дислокации подразделений украинской армии спланирована инсценировка поражения гражданских лиц в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города с дальнейшим обвинением России в гибели мирных жителей», – сказал собеседник агентства.

    По его словам, группа должна снять фото и видео уже разрушенных объектов гражданской инфраструктуры и смонтировать постановочные ролики. К участию в них привлекут националистически настроенных активистов, подготовленных сотрудниками херсонского СБУ. Созданные таким образом ролики планируется публиковать в интернете и в украинских и зарубежных СМИ.

    Напомним, едва ли не самой громкой провокацией киевских властей считаются события в Буче. В апреле 2022 года в СМИ и социальных сетях появились фотографии и видеоматериалы с телами погибших в городе Киевской области. Утверждалось, что массовые расправы и пытки над мирными жителями якобы устроили российские военнослужащие, которые за несколько дней до этого покинули город. Однако в этой истории было множество противоречий. Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Западу понадобилась волна фейков о Буче.

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    1 июня 2024, 14:36 • Новости дня
    FT: Запад столкнулся с проблемами из-за успехов России в СВО

    Financial Times: Запад столкнулся с проблемами из-за успехов России в СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Запад столкнулся с рядом проблем на фоне успехов России в спецоперации на Украине, пишет британский историк Адам Туз в статье для Financial Times.

    По данным издания, ситуация в украинском конфликте изменилась в пользу России, передает РИА «Новости».

    В статье указано, что европейская экономика отстает от американской, а на южной границе маячит проблема иммиграции.

    «Конечно, признать свои проблемы – это не то же самое, что столкнуться с неминуемым крахом. Но к концу 2024 года легко представить себе по-настоящему мрачные сценарии», – отмечает издание.

    Туз также добавил, на фоне всех проблем логично было бы ожидать от европейских лидеров попыток заключить крупные сделки по вопросам общей обороны, инвестиций или «зеленых» расходов. При этом видно «лишь вялое совместное заявление лидеров Франции и Германии по итогам трехдневной поездки Эммануэля Макрона в Германию».

    Напомним, западные СМИ ожидают, что первые удары американским оружием по российской территории  будут нанесены в ближайшие дни или часы. Вслед за США использование собственного оружия для атак по территории России одобрили и немцы. Как заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, это необходимо ВСУ, чтобы якобы защищаться от прилетов со стороны расположенных в приграничье российских регионов.

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    1 июня 2024, 23:19 • Новости дня
    Медведев назвал смерть Чилингарова невосполнимой утратой для России

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Артура Чилингарова и назвал уход ученого невосполнимой утратой для страны.

    «Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Артура Николаевича Чилингарова. Это тяжелая и невосполнимая утрата для его коллег, родных и близких, для всей нашей страны», – приводит слова Медведева РИА «Новости».

    Отмечается, что зампред Совбеза назвал назвал Чилингарова выдающимся ученым и «человеком целеустремленным, стойким и мужественным, сильным и энергичным».

    Депутат Госдумы, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров скончался в возрасте 84 лет.

    Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Чилингарова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Чилингаров многие годы дружили и очень хорошо друг друга знали.

    Прощание с Чилингаровым пройдет 4 июня в храме Христа Спасителя.

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    2 июня 2024, 20:08 • Новости дня
    «Зенит» победил «Балтику» и в пятый раз выиграл Кубок России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Петербургский футбольный клуб «Зенит» победил в игре с калининградским клубом «Балтика», став пятикратным обладателем Кубка России по футболу.

    Финал проходил на московском стадионе «Лужники», присутствовало свыше 41 тыс. зрителей, передает РИА «Новости».

    Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита». У «Балтики» гол забил Алекс Фернандес (40-я минута), у «Зенита» – Нино (81) и Нуралы Алип (90+5).

    Петербургская команда в пятый раз стала обладателем Кубка России (1999, 2010, 2016, 2020 и 2024).

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    2 июня 2024, 01:05 • Новости дня
    В ХМАО назначили дату вступления в должность врио губернатора

    В Ханты-Мансийске приготовились к представлению врио губернатора взамен ушедшей Натальи Комаровой

    Tекст: Денис Тельманов

    Церемония представления временно исполняющего обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука состоится в воскресенье в Ханты-Мансийске. Об этом сообщили в аппарата полпреда президента в УрФО.

    Нового главу региона представит полпред Владимир Якушев, сообщает РИА «Новости»

    Напомним, в четверг прежний губернатор Наталья Комарова объявила о своем уходе с поста в связи с новой работой.

    Врио главы ХМАО был назначен мэр Тюмени Руслан Кухарук.

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    3 июня 2024, 16:31 • Новости дня
    Эксперт: Лазерная связь улучшит качество российского интернета

    Эксперт в области связи Анпилогов: Лазерная связь обеспечит не только высокую скорость передачи данных, но и ее безопасность

    Эксперт: Лазерная связь улучшит качество российского интернета
    @ t.me/bureau_1440

    Tекст: Евгений Поздняков

    Лазерная связь лишена недостатков радиоволн: она минимизирует возможность кражи данных, а также работает на частотах, способствующих увеличению как объема передаваемой информации, так и скорости их отправки, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области связи Алексей Анпилогов. Ранее в России успешно провели тестирование лазерной межспутниковой связи.

    «Переход на лазерную связь в космических масштабах означает значительное улучшение качества интернета. Информация будет передаваться в рамках диапазона инфракрасных лучей. Эти частоты позволяют отправлять данные большего объема на высокой скорости. Кроме того, улучшится ситуация и с конфиденциальностью сетевых сообщений», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «До этого данные процессы происходили с помощью радиоволн. Однако технология имела значительный недостаток: часть информации утекала в паразитных направлениях, в рамках так называемых дополнительных лепестков. Таким образом, в любой канал можно было встроиться, после чего начать работу над декодированием сигнала», – отмечает собеседник.

    «А направленный источник света, каковым является лазер, минимизирует возможности злоумышленников заполучить чьи-либо данные. Украсть информацию все еще можно, но сделать это в разы сложнее: для перехвата придется использовать приемник, который будет с невероятной точностью повторять движение пучка исходный лучей», – уточняет он.

    «Лазерные технологии превосходят радиоволны и по показателям несущей частоты. Речь идет о колебаниях сигнала, с помощью которого передается информация. Обозначаются они в виде всем знакомых сочетаний 2G, 3G. Чем выше цифра, тем больше и объемы данных и скорость передаваемой информации», – подчеркивает эксперт.

    «Диапазоны инфракрасного света лежат за пределами этой классификации, то есть по качеству они превосходят даже частоты 5G и 6G. «Бюро 1440» удалось отправить 200 ГБ информации на расстояние более 30 км. Это внушительный результат, который наглядно демонстрирует перспективность технологии. При должном развитии имеющегося потенциала можно будет обеспечить высокое качество интернета даже в отдаленных регионах страны», – считает Анпилогов.

    «Важно отметить, что на стоимость услуг провайдеров это не должно повлиять. Вполне возможно, что доступ к Сети станет даже дешевле. До этого территории Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока требовали запуск огромного спутника на геостационарные орбиты. Теперь можно будет обойтись более простым аппаратом на более низких высотах», – акцентирует эксперт.

    Однако, он отмечает, что над масштабированием зоны эксплуатации данной разработки еще предстоит потрудиться. «Необходимо отточить применение лазерной связи до совершенства. Речь идет о проектах, в которых будут важны каждый миллиметр и секунда для полного исключения различных сбоев», – подчеркивает собеседник.

    «Однако, учитывая важность технологии и ту пользу, которую она может принести людям, ее тестированию будут стараться уделять максимальное внимание. Важно понимать, что использование лазеров улучшит не только гражданский сегмент интернета, но и качество связи в военной сфере, где конфиденциальность данных особенно критична», – уточняет он.

    По словам Анпилогова, армии данное улучшение поможет сразу по нескольким направлениям: «Логистика, коммуникации, разведка – все это получит совершенно иное, более качественное измерение. Руководства ведущих государств это хорошо понимают, поэтому в последнее время передовые компании планеты вкладывают так много сил для работы в данной сфере. Замечательно, что Россия делает в этой гонке связи уверенные шаги».

    Ранее российская компания «Бюро 1440» успешно провела тестирование лазерной межспутниковой связи. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале фирмы. Пробное применение технологии проводилось 30 мая в космосе. Разработчикам удалось передать более 200 ГБ данных на скорости 10 Гбит/с между аппаратами, расположенными на расстоянии более 30 км друг от друга.

    Применение инфракрасных лазерных лучей позволяет достичь более быстрых показателей в работе интернета, отмечают на сайте Минцифры. В заявлении говорится, что данная технология может сделать доступной высокое качество доступа к всемирной Сети в самых отдаленных уголках страны, где нет возможности разместить наземные базовые станции.

    Прошедшие тесты стали первым успешным опытом применения лазерной связи в космосе для российской компании. Кроме того, мероприятия подтвердили работоспособность и потенциал наиболее перспективной технологии «Бюро 1440». В настоящий момент фирма готовится продолжать работу над совершенствованием и масштабированием проекта.

    Сегодня спутниковая связь активно применяется во всех отраслях жизни. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале писала, что Украина была бы не в состоянии использовать ракеты большой дальности без помощи данных западной космической разведки. Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов подробно объяснял механизм нанесения ударов западным оружием по России.

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    3 июня 2024, 05:51 • Новости дня
    Лавров прибыл с визитом в Гвинею

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Гвинейскую Республику.

    По данным ТАСС, в Конакри у Лаврова запланированы встречи с руководством республики.

    «Российско-гвинейские отношения носят дружественный характер. Поддерживается активный политический диалог», – отмечают в российском МИД. 

    Дипломатические отношения между СССР и Гвинеей были установлены в 1958 году. В советские годы при содействии СССР в Гвинее было построено 30 объектов промышленного и гражданского значения. Сегодня в Гвинее работает российская компания «Русал», которая является крупнейшим в республике зарубежным работодателем.

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    4 июня 2024, 07:44 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по военному объекту нацгвардии Украины в Днепропетровске

    Подполье: ВС России нанесли удар по военному объекту нацгвардии Украины в Днепропетровске

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли удар по военному объекту нацгвардии Украины в Днепропетровске, предположительно по автопарку или складу с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам очевидцев, после взрыва был виден большой столб дыма. К месту происшествия стянуты сотрудники СБУ и военнослужащие, оцеплены несколько кварталов, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что на территории автопарка нацгвардии находилась военная техника стран НАТО, а также боеприпасы и горюче-смазочные материалы.

    Кроме того, известно, что поблизости находится следственный изолятор, некоторые корпуса которого ВСУ используют как склад и место расположения своих сил.

    Ранее Лебедев сообщал, что ВС России ударили по отправленной на усиление группе ВСУ под Харьковом.

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    4 июня 2024, 09:17 • Новости дня
    ВСУ спрятали поставленные Западом гаубицы М777 под Угледаром

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные были вынуждены спрятать оставшиеся гаубицы М777 западного производства под Угледаром из-за высокого риска их уничтожения российской артиллерией, сообщил командир расчета самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» группировки «Восток» с позывным Квока.

    По его словам, таких гаубиц у ВСУ осталось очень мало, их не выгоняют, так как ВС России сразу их уничтожает, передает ТАСС.

    Квока добавил, что расчет «Гиацинта» уже уничтожил десятки целей, включая личный состав, военную технику, блиндажи и укрепления ВСУ, а также огневые точки.

    В конце мая украинская сторона в последние сутки в зоне ответственности Западной группировки потеряла гаубицу TRF-1 производства Франции.

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    3 июня 2024, 14:10 • Новости дня
    Черчесов возглавил сборную Казахстана

    Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана по футболу

    Tекст: Кристина Цыцура

    Официальный сайт Федерации футбола Казахстана сообщил о назначении на пост главного тренера национальной сборной 60-летнего россиянина Станислава Черчесова.

    Срок действия контракта не разглашается, передает ТАСС.

    Он сменит на этом посту своего соотечественника Магомеда Адиева, который сейчас возглавляет грозненский «Ахмат».

    Черчесов с 2016 по 2021 год тренировал сборную России, с которой добился выхода в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года.

    Последним местом работы специалиста был венгерский «Ференцварош», который он возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023 года. За это время под его руководством клуб дважды стал чемпионом Венгрии, один раз выиграл Кубок страны и впервые за 47 лет пробился в плей-офф еврокубков, где в 1/8 финала Лиги Европы уступил немецкому «Байеру».


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    4 июня 2024, 08:31 • Новости дня
    В Петербурге согласована документация под станцию метро «Пулково»

    В Петербурге согласована документация по территории под станцию метро «Пулково»

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Петербурга согласовали документацию по планировке территории, где будет расположена станция метро «Пулково», сообщил губернатор города Александр Беглов.

    По его словам, уже подготовлена и согласована документация по планировке территории для размещения этого линейного объекта, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что станция «Пулково» станет конечной станцией Кировско-Выборгской линии метрополитена в непосредственной близости от одноименного аэропорта.

    При этом губернатор не уточнил сроки начала строительства станции, отметив, что средства на проектирование и строительство уже заложены в Адресную инвестиционную программу города на 2024–2026 годы.

    В апреле российский лидер Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Петербурга проработать вопрос о скоростном пассажирском сообщении между городом и аэропортом Пулково, допустив продление линии метро.

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    4 июня 2024, 07:18 • Новости дня
    Российская ПВО отразила атаку беспилотника ВСУ над Белгородской областью

    Минобороны: Российская ПВО отразила атаку беспилотника ВСУ над Белгородской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО в ночь на вторник перехватила и уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО сбила в небе над Белгородской областью украинский беспилотник.

    Напомним, в понедельник в Белгородском регионе сбили несколько украинских дронов и шесть реактивных снарядов РСЗО «Ольха».

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    4 июня 2024, 10:08 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Одессе

    Взрыв прогремел в Одессе, объявлена воздушная тревога

    Tекст: Александра Юдина

    В Одессе на юге Украины прогремел взрыв, сообщает издание «Общественное. Новости».

    Отмечается, что в Одессе прогремел взрыв, передает ТАСС.

    Других подробностей о взрыве, включая его местонахождение, причиненные повреждения и пострадавших, не приводится.

    Накануне в Харькове прогремела серия взрывов.

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    Хуситы делают привлекательней Севморпуть

    Западные перевозчики рассматривают Северный морской путь (СМП) как альтернативу логистическим маршрутам в Красном море, где из-за атак йеменских хуситов количество грузовых судов сократилось на 60%. В пользу СВП играет и фактор глобального потепления, который делает навигацию по этому пути круглогодичной. Однако развитие Севморпути тормозит напряженность в отношениях между США и Россией. Когда СВП станет полноценной мировой транспортной артерией и что это даст России? Подробности

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    Дипломатия Зеленского потерпела крах в Азии

    Украина провалила попытки наладить диалог с Азией. Обвинения Владимира Зеленского в отношении позиции Пекина по вопросу текущего конфликта стали итогом разочарования от отказа Си Цзиньпина принять участие в мирной конференции в Швейцарии. Данное мероприятие окончательно теряет шансы на то, чтобы стать голосом международного большинства. Сохраняет ли Украина шансы на то, чтобы исправить ситуацию? Подробности

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    Россия увеличивает стоимость содержания Украины для Запада

    Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране. По их утверждениям, это связано с критическим положением на Днепрогэсе. Несмотря на то, что российские эксперты склонны скептически относиться к заявлениям Киева, они сходятся в одном – российские военные мужественно усиливают давление на энергоинфраструктуру противника. Какие цели преследует Россия? Подробности

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    При ударах по России Запад отвел Украине роль нажимателя кнопок

    Вашингтон повысил градус эскалации в отношениях с Москвой, разрешив ВСУ наносить удары американским дальнобойным оружием по территории России. При этом, как считают эксперты, украинским военным в этом случае отведена лишь номинальная роль. В чем заключаются технические особенности подобных ударов и кто в реальности принимает решения об их нанесении? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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