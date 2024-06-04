Хорватский футболист «Урала» Бегич получил российское гражданство

Эксперт: Лазерная связь улучшит качество российского интернета

Эксперт в области связи Анпилогов: Лазерная связь обеспечит не только высокую скорость передачи данных, но и ее безопасность

Tекст: Евгений Поздняков

«Переход на лазерную связь в космических масштабах означает значительное улучшение качества интернета. Информация будет передаваться в рамках диапазона инфракрасных лучей. Эти частоты позволяют отправлять данные большего объема на высокой скорости. Кроме того, улучшится ситуация и с конфиденциальностью сетевых сообщений», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

«До этого данные процессы происходили с помощью радиоволн. Однако технология имела значительный недостаток: часть информации утекала в паразитных направлениях, в рамках так называемых дополнительных лепестков. Таким образом, в любой канал можно было встроиться, после чего начать работу над декодированием сигнала», – отмечает собеседник.

«А направленный источник света, каковым является лазер, минимизирует возможности злоумышленников заполучить чьи-либо данные. Украсть информацию все еще можно, но сделать это в разы сложнее: для перехвата придется использовать приемник, который будет с невероятной точностью повторять движение пучка исходный лучей», – уточняет он.

«Лазерные технологии превосходят радиоволны и по показателям несущей частоты. Речь идет о колебаниях сигнала, с помощью которого передается информация. Обозначаются они в виде всем знакомых сочетаний 2G, 3G. Чем выше цифра, тем больше и объемы данных и скорость передаваемой информации», – подчеркивает эксперт.

«Диапазоны инфракрасного света лежат за пределами этой классификации, то есть по качеству они превосходят даже частоты 5G и 6G. «Бюро 1440» удалось отправить 200 ГБ информации на расстояние более 30 км. Это внушительный результат, который наглядно демонстрирует перспективность технологии. При должном развитии имеющегося потенциала можно будет обеспечить высокое качество интернета даже в отдаленных регионах страны», – считает Анпилогов.

«Важно отметить, что на стоимость услуг провайдеров это не должно повлиять. Вполне возможно, что доступ к Сети станет даже дешевле. До этого территории Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока требовали запуск огромного спутника на геостационарные орбиты. Теперь можно будет обойтись более простым аппаратом на более низких высотах», – акцентирует эксперт.

Однако, он отмечает, что над масштабированием зоны эксплуатации данной разработки еще предстоит потрудиться. «Необходимо отточить применение лазерной связи до совершенства. Речь идет о проектах, в которых будут важны каждый миллиметр и секунда для полного исключения различных сбоев», – подчеркивает собеседник.

«Однако, учитывая важность технологии и ту пользу, которую она может принести людям, ее тестированию будут стараться уделять максимальное внимание. Важно понимать, что использование лазеров улучшит не только гражданский сегмент интернета, но и качество связи в военной сфере, где конфиденциальность данных особенно критична», – уточняет он.

По словам Анпилогова, армии данное улучшение поможет сразу по нескольким направлениям: «Логистика, коммуникации, разведка – все это получит совершенно иное, более качественное измерение. Руководства ведущих государств это хорошо понимают, поэтому в последнее время передовые компании планеты вкладывают так много сил для работы в данной сфере. Замечательно, что Россия делает в этой гонке связи уверенные шаги».

Ранее российская компания «Бюро 1440» успешно провела тестирование лазерной межспутниковой связи. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале фирмы. Пробное применение технологии проводилось 30 мая в космосе. Разработчикам удалось передать более 200 ГБ данных на скорости 10 Гбит/с между аппаратами, расположенными на расстоянии более 30 км друг от друга.

Применение инфракрасных лазерных лучей позволяет достичь более быстрых показателей в работе интернета, отмечают на сайте Минцифры. В заявлении говорится, что данная технология может сделать доступной высокое качество доступа к всемирной Сети в самых отдаленных уголках страны, где нет возможности разместить наземные базовые станции.

Прошедшие тесты стали первым успешным опытом применения лазерной связи в космосе для российской компании. Кроме того, мероприятия подтвердили работоспособность и потенциал наиболее перспективной технологии «Бюро 1440». В настоящий момент фирма готовится продолжать работу над совершенствованием и масштабированием проекта.

Сегодня спутниковая связь активно применяется во всех отраслях жизни. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале писала, что Украина была бы не в состоянии использовать ракеты большой дальности без помощи данных западной космической разведки. Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов подробно объяснял механизм нанесения ударов западным оружием по России.