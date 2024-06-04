Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка продолжила движение вглубь украинской обороны и поразила пять бригад украинских сил у Жовтневого, Липцов, Старого Салтова, Высокой Яруги в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также она отразила три контратаки украинских штурмовиков из 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской бригад и 13-й бригады нацгвардии.

ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 105 человек, машину ЗРК «Оса», американскую гаубицу М777 и гаубицу Д-30.

Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 28-й механизированной, 4-й танковой бригад ВСУ у Степовой Новоселовки и Богуславки в Харьковской области. Также она отразила контратаку украинских штурмовиков у Невского в ЛНР.

Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 400 человек, три БТР, три гаубицы Д-20, гаубицу 2А65 «Мста-Б» и САУ 2С1 «Гвоздика».

«Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 28-й, 54-й механизированных, 5-й штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ у Северска, Дылеевки, Константиновки и Острого в ДНР. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли свыше 470 человек, две БМП и гаубицу 2А65 «Мста-Б».

Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 47-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии у Сокола, Евгеновки, Карловки и Розовки в ДНР. Также отражены пять контратак украинских штурмовиков 23-й, 24-й, 47-й и 110-й механизированных бригад.

ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 370 человек, четыре боевые бронированные машины, гаубицу М777, САУ 2С1 «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и американское орудие М119.

Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Урожайного и Сторожевого в ДНР. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 130 человек, две бронемашины.