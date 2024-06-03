Депутат предложил создать реестр блогеров-должников

Депутат Кирьянов выступил с идеей создания особого реестра для блогеров-должников

Tекст: Максим Попов

По словам директора Лиги безопасного интернета, члена ОП России Екатерины Мизулиной, в настоящее время зарубежные интернет-площадки активно вымарывают российский контент из своей блогосферы. Поэтому россиянам лучше всего использовать отечественные ресурсы, которые работают в рамках российского законодательства и учитывают права как блогеров, так и пользователей Сети, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

При этом зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отметил, что самой актуальной проблемой при взаимодействии государства с блогерами остается уклонение последних от уплаты налогов. «Информация о задолженности блогера перед государством должна отображаться в особом реестре и носить публичный характер, чтобы все об этом знали», – сказал он.



Кирьянов добавил, что наличие долга, начиная с определенного порога, также должно означать запрет на осуществление деятельности до момента их выплаты. По словам депутата, результатом работы по «обелению» доходов могут стать серьезные дополнительные доходы бюджета – порядка 300–500 миллиардов в год.

Кроме того, глава комитета по экономической политике добавил, что в блогосфере может быть введена налоговая амнистия за незаконную рекламу, которая разрабатывалась за дробление бизнеса. «Те, кто пришел, рассказал и больше так делать не будет, соответственно, с них не берутся ни штрафы, ни пени, не заводятся уголовные дела, и все нормально. Здесь то же самое, необходимо анонсировать такую амнистию на тему незаконной рекламы», – сказал он.

Вместе с тем в поддержку блогеров выступил первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП России Александр Малькевич. Он подчеркнул, что поддержка на регулярной основе должна оказываться тем, кто создает позитивный, высоконравственный контент, а также занимается просвещением детей, прививая им активную гражданскую позицию и любовь к Родине.