ВС России сбили украинский МиГ-29

Tекст: Кристина Цыцура

Также было сбито 119 беспилотников, пять оперативно-тактических ракет ATACMS, а также десять реактивных снарядов HIMARS, передает Telegram-канал российского военного ведомства.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 616 самолетов, 276 вертолетов и 26896 беспилотников.

Ранее сообщалось, что при ракетной атаке в Севастополе ранения получили три человека.

