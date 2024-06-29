В современном мире, где независимых и нейтральных государств становится все меньше, Папа Римский сохранил свой нейтралитет и потенциал Ватикана как реальной переговорной площадки для всех сторон.3 комментария
ВС России сбили украинский МиГ-29
Средства ПВО ВС России сбили самолет МиГ-29 ВСУ.
Также было сбито 119 беспилотников, пять оперативно-тактических ракет ATACMS, а также десять реактивных снарядов HIMARS, передает Telegram-канал российского военного ведомства.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 616 самолетов, 276 вертолетов и 26896 беспилотников.
Ранее сообщалось, что при ракетной атаке в Севастополе ранения получили три человека.