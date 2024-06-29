Эксперты рассказали об особенностях современной российской молодежи

Tекст: Андрей Резчиков

«День молодежи посвящен будущему России, тому, какую страну мы строим сегодня. Молодежь – это люди, которым предстоит прокладывать тот путь, по которому идет страна», – считает политолог Никита Ляховецкий.

«В России созданы уникальные социальные лифты и другие инструменты, с помощью которых молодежь может развиваться и находить себе применение, не просто жить в стране, а помогать ей развиваться, участвовать в выборе того, какой Россия станет в будущем, – продолжил собеседник. – В России культивируется деятельный патриотизм, существует Юнармия, Росмолодежь, Молодежка ОНФ, платформа «Россия – страна возможностей» – проекты, где можно получать навыки и компетенции. Также у нас будет действовать нацпроект «Молодежь и дети».

Эксперт особо отметил просветительскую деятельность общества «Знание». «Все это помогает находить себя, получать дополнительные навыки, пробовать себя в волонтерстве и помощи другим. Вся эта деятельность помогает в выборе образования и дальнейшего карьерного пути. Молодежь – это фундамент будущего России, и наш президент это понимает. Поэтому создаются все необходимые условия для развития молодых людей», – добавил спикер.

Среди участников СВО много молодых людей, поэтому сегодняшний день – также и их праздник. «Участники специальной военной операции и те, кто им помогает, – новая элита нашей страны. Эти люди защищают нас ценой своей жизни. Для них создаются дополнительные возможности для самореализации. Проект «Время героев» позволит ветеранам СВО занимать управленческие должности, после нашей победы они смогут строить карьеру и развиваться. Среди участников СВО, с которыми я общался, есть ребята в возрасте 20 лет. Так приятно видеть, что люди идут туда за идею, ради героической защиты мирных жителей Донбасса», – отметил Ляховецкий.

«На протяжении длительного времени молодежи не уделялось должного внимания, хотя мы прекрасно помним опыт Советского Союза, когда ребенок погружался в социальную жизнь с младых ногтей. И это было правильно, потому что таким образом мы можем планировать государственную политику во всех сферах», – добавляет Мария Широ, лектор российского общества «Знание».

По ее словам, молодежь – это наиболее активная часть общества и ей всегда нужно уделять пристальное внимание. «Это не просто будущее страны. Все основные изобретения и процессы – заслуга молодых. Молодежь более решительная и смелая. Она не ставит себе сознательных ограничений типа «у меня не получится, я не смогу». Если направить потенциал людей в государственное русло, то мы точно будем уверены в своем будущем и будущем наших детей», – считает Широ.

«Молодежь активно включается в политические процессы, формируется гражданская позиция, молодые люди осознают свою роль в жизни общества. В экономической сфере происходит то же самое, есть понимание того, какие специалисты нужны прямо сейчас, а какие потребуются в будущем», – отмечает спикер.

Не менее важна социальная сфера. «Этот год объявлен Годом семьи, президент говорит о важности семейных ценностей. Здесь во избежание негативного влияния со стороны массовой культуры и наших противников в рамках информационной войны мы погружаем молодежь в нужную для государства повестку. Духовная сфера тоже позволяет проявить себя, молодежь оказывается в векторе развития государства», – подчеркивает лектор.

Запад многие годы пытался вбить в головы российской молодежи идеи индивидуализма, «что абсолютно не свойственно нашей культуре». «Индивидуализм является разрушительной идеей в нашей жизни и на Западе это прекрасно понимали. Поэтому нам сейчас важно не только защищать традиционные ценности, но и развивать коллективизм, внедрять эту идею в головы молодежи», – убеждена Широ.

За последние два года, что проводится СВО, «молодежь начала понимать, что может реализовывать себя и сразу видеть результаты своей деятельности». «Примером тому стали волонтерские роды, «Волонтеры Победы» – эти и другие проекты созданы молодежью, которая хотела что-то отдать стране и Россия откликнулась. Проходя через это, молодые люди вырастают профессионально и идейно, понимают, что они нужны, не ведутся на непродуктивные идеи Запада», – считает спикер.

ООН предлагает считать молодежью людей в возрасте от 15 до 24 лет, однако общего определения не существует. В России несколько подходов к тому, кого считать молодежью. С психологической точки зрения это молодые люди в возрасте 16-25 лет. «Экономисты считают молодежью молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет, когда человек становится полностью самостоятельным. Согласно российскому законодательству, возраст молодежи был повышен до 35 лет. Это прежде всего связано с общим взрослением, смещением возраста вступления в брак к более зрелому, повышением продолжительности жизни, а также с необходимостью распространить социальные льготы для молодежи на большее количество людей», – пояснила специалист.

День молодежи отмечается в России в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента от 2 мая 2023 года. С 1993 года праздничные мероприятия ежегодно проводились 27 июня. Существовавший во времена СССР День советской молодежи отмечался с 1958 года в последнее воскресенье июня.

В этот день во многих городах страны проходят спортивные состязания, музыкальные и танцевальные шоу, читаются лекции, организовываются патриотические мероприятия в помощь фронту. По данным Росмолодежи, праздник молодости и возможностей состоится более чем в 35 регионах страны. Главный молодежный день пройдет под девизом «Объединяя Россию!». Темами праздника станут Год семьи, а также Объединение как ключевой смысл.

В Москве пройдут более 150 мероприятий. Центральным местом празднования станет парк «Ходынское поле», где будут работать более 100 лекторов и экспертов, а в программу войдут более 57 образовательных треков.

Во Владивостоке была организована целая гастроулица, состоялся финал Чемпионата России по киберспорту, проходили мастер-классы, круглые столы, иммерсивные экскурсии и интеллектуальные игры, презентации перспектив от топовых работодателей и консультации для абитуриентов. Кроме того, во Владивостоке проводили самую массовую викторину, чтобы установить новый рекорд для Книги рекордов России.