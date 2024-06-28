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Чернышенко подтвердил планы отменить роуминг между Россией и Белоруссией до конца года
Роуминг между Россией и Белоруссией планируется отменить до конца 2024 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Он напомнил, что отменить роуминг в установленный срок поручили президенты России и Белоруссии, передает ТАСС.
Чернышенко отметил, что операторы России уже готовы отменить роуминг. Сейчас завершаются переговоры с белорусскими операторами.
Вице-премьер уточнил, что есть еще так называемый интерконнект – система межоператорских отношений, определяющая условия и размер взаиморасчетов между операторами за предоставляемый ими трафик. Он обуславливает передачу контента через границу. Если обе стороны откажутся от него, то для граждан будет безроуминговое сообщение.
Напомним, об отмене роуминга на территории Союзного государства Россия и Белоруссия договорились в 2021 году.