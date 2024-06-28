В Кремле сочли плохими перспективы отношений России и ЕС при новом руководстве

В Кремле назвали плохими перспективы отношений России и ЕС при новом руководстве сообщества

Tекст: Елизавета Шишкова

Он усомнился в том, что европейская дипломатия будет каким-то образом действовать в целях нормализации отношений, перспективы взаимодействия с Россией плохие, передает ТАСС.

При этом Песков отметил, что исход избирательной кампании в парламент Франции представляет интерес для Москвы, однако выборы все еще являются внутренним делом страны.

Песков подчеркнул, что Франция является одной из крупнейших стран Европы, поэтому Россия наблюдает за происходящим там.

В частности, добавил Песков, видна потеря популярности у одних политических сил и рост популярности у других.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, как прошедшие выборы в Европарламент отразятся на политике Евросоюза.



