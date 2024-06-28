Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.0 комментариев
В Кремле сочли плохими перспективы отношений России и ЕС при новом руководстве
В Кремле назвали плохими перспективы отношений России и ЕС при новом руководстве сообщества
После смены руководства Евросоюза отношения сообщества с Россией не улучшились, наоборот, они остаются плохими, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он усомнился в том, что европейская дипломатия будет каким-то образом действовать в целях нормализации отношений, перспективы взаимодействия с Россией плохие, передает ТАСС.
При этом Песков отметил, что исход избирательной кампании в парламент Франции представляет интерес для Москвы, однако выборы все еще являются внутренним делом страны.
Песков подчеркнул, что Франция является одной из крупнейших стран Европы, поэтому Россия наблюдает за происходящим там.
В частности, добавил Песков, видна потеря популярности у одних политических сил и рост популярности у других.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, как прошедшие выборы в Европарламент отразятся на политике Евросоюза.