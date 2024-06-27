Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.4 комментария
Москвичам пообещали аномальную жару в ближайшие дни
В Москве синоптики распространили экстренное предупреждение о жаре из-за антициклона
Синоптики Гидрометцентра РФ предупредили о сильной жаре, которая ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшие три дня.
В экстренном предупреждении говорится, что 28, 29 и 30 июня столбики термометров в столице могут подняться до 30-32 градусов. Отмечается, что причиной аномалии станет влияние антициклона, которое обусловит не только знойные дни, но и теплые ночи, передает ТАСС.
Гидрометцентр уточнил, что до субботы дождей не предвидится, но в воскресенье возможно образование облаков с кратковременными дождями. Специалисты также напоминают о высоком УФ-индексе, поэтому рекомендуют в самые жаркие часы находиться в тени.
По данным синоптиков, предстоящей ночью воздух в столице и по области прогреется до плюс 12-14 градусов, в центре мегаполиса – до плюс 17 градусов. Днем температура воздуха составит до плюс 30 градусов на фоне ветра северной четверти со скоростью 4-9 м/с.
Еще теплее в ночь на субботу, 29 июня: в Москве около 18 градусов выше нуля, в центре – до плюс 22 градусов. Днем же воздух может прогреться до 31 градуса тепла в столице и 32 градусов – в Подмосковье.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что смерчи нехарактерны для столичного региона, но по мере изменения климата они будут появляться чаще.