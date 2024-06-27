На ПМЮФ презентовали учебник «Цифровое право»

Учебное пособие поможет окончательно сформировать университетскую учебную дисциплину «Цифровое право» и станет проводником для будущих профессионалов в IT-составляющую современной юриспруденции. В пособии представлен глубинный, экспертный анализ цифрового права как комплексной отрасли юриспруденции, раскрыты актуальные вопросы развития законодательства и правоприменения в сфере цифровизации, определены основные направления защиты цифрового бизнеса. Учебник «Цифровое право» ориентирован на самую широкую аудиторию в рамках профессионального сообщества: он поможет студентам, аспирантам, преподавателям вузов и практикующим юристам получить основы понимания современной юриспруденции с IT-составляющей, передает РАПСИ.

«Это учебное пособие – результат масштабной комплексной работы, включающей сразу несколько направлений. В первую очередь мы сделали акцент на просвещении молодых специалистов в новой для юриспруденции сфере. Кроме того, мы провели научное осмысление того, что происходит в интернете в части обеспечения прав и свобод человека», – отметила автор учебного пособия «Цифровое право», профессор МГИМО, член СПЧ, глава АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко.

«Данное учебное пособие – очень важное, оно в определенном смысле смотрит в будущее. Сформировать правильное, грамотное и взвешенное общественное мнение относительно новой цифровой реальности и вытекающих из нее угроз значительно проще, чем потом исправлять уже сформированное искаженное мнение. Таким образом, пособие, безусловно, поможет противостоять киберугрозам», – считает соавтор учебника, заместитель директора Института государства и права РАН, заслуженный юрист России Александр Звягинцев.

Презентация учебника «Цифровое право» стала знаковым событием ПМЮФ-2024. В рамках профессиональной дискуссии эксперты отметили значимость просветительских инициатив в области киберпространства: это важно не только для юристов, но и для безопасности всего общества. «Интернет – неотделимая часть нашей жизни. Однако нам необходимо двигаться в сторону развития разумного регулирования цифровой среды, чтобы защитить граждан от большого количества опасностей. Кроме того, людям нужно объяснять, что можно делать в интернете, а что – нет, чтобы они не стали случайными правонарушителями. АНО «Белый Интернет» как раз взяло на себя эту важную миссию», – подчеркнула Сидоренко.

Выпуск учебного пособия по цифровому праву поможет сформировать и профессиональное, и социальное понимание крайне сложной темы. «От того, как мы воспитаем правовосприятие технологий, во многом зависит наше будущее», – сказала в ходе презентации вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Елена Авакян.

Петербургский международный юридический форум – это крупнейшая платформа для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ по вопросам права в интересах граждан, бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в целях развития правовой культуры и регулирования социально-экономической сферы в современных условиях.