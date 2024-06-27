Общества Красного Креста России и Китая договорились укрепить сотрудничество

Российский Красный Крест и Красный Крест Китая договорились укрепить сотрудничество

Меморандум направлен на укрепление и развитие сотрудничества между двумя организациями. Основными направлениями сотрудничества, закрепленными в документе, являются гуманитарная помощь и поддержка уязвимых групп населения, развитие совместных образовательных и тренинговых программ, поддержка и развитие молодежных сообществ Национальных Обществ, совместные усилия по реагированию на кризисные ситуации. Документ был подписан председателем РКК Павлом Савчуком, в рамках официального визита в ОККК, и исполнительным вице-президентом Общества Красного Креста Китая Кхэ Ваном, говорится на сайте РКК.

«Как члены крупнейшего гуманитарного движения в мире мы несем ответственность за развитие наших национальных обществ. Укрепление и улучшение сотрудничества в гуманитарном направлении в наших руках. Мы рассматриваем Общество Красного Креста Китая, как наших стратегических партнеров и верим, что этот меморандум станет важным шагом в укреплении сотрудничества между нашими национальными обществами. Мы с радостью продолжим совместные усилия в поддержке людей в трудных жизненных ситуациях и решении глобальных вызовов, стоящих перед нами в современном мире», – подчеркнул Савчук.

Также в рамках визита делегации РКК в Китай председатель организации встретился с президентом ОККК Чжу Чэнем, который поздравил делегацию с заключением меморандума о сотрудничестве и отметил, что «гуманизм – это единственное что объединяет все цивилизации».

Исполнительный вице-президент ОККК Кхэ Ван в свою очередь подчеркнул, что в современном мире, поглощенном кризисами и увеличением числа вызовов для гуманитарной работы, особенно ценными становятся надежные партнеры. Российский Красный Крест, по его словам, всегда был хорошим другом Общества Красного Креста Китая, и он надеются на укрепление и развитие сотрудничества. Области для взаимодействия включают чрезвычайные ситуации, тренинги, программы по фандрайзингу, волонтерство и работу с молодежью. Кхэ Ван также подчеркнул, что во время пандемии COVID-19 между национальными обществами было длительное сотрудничество, которое, как он надеется, восстановится после приостановки.

Важной частью обсуждений стали направления сотрудничества между региональными отделениями обществ Красного Креста в Китае и России. Уже в начале апреля между Амурским региональным отделением РКК, Хэйхэйским и Хэйлундзянским отделениями Общества Красного Креста Китая состоялась первая онлайн-встреча и знакомство сторон. Председатель РКК подчеркнул, что «этот опыт стал первым в Дальневосточном федеральном округе и отметился как важный шаг к укреплению взаимодействия между организациями».