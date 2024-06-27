Болгарская церковь подвергается таким яростным атакам извне, каких она не знала с конца XIX столетия. Кроме того, ведется работа по разложению церкви изнутри. Однако здоровых сил в ней все-таки больше.0 комментариев
В Харькове прогремела серия взрывов
Несколько взрывов раздалось в Харькове в четверг утром, пишут украинские СМИ.
По их данным, один из взрывов мог прозвучать за городом, передает ТАСС.
В настоящее время в регионе действует воздушная тревога.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что если украинские военные начнут использовать баллистические ракеты ATACMS для ударов вглубь России, Украина может потерять Харьков.