В Харькове прогремела серия взрывов

Tекст: Ольга Никитина

По их данным, один из взрывов мог прозвучать за городом, передает ТАСС.

В настоящее время в регионе действует воздушная тревога.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что если украинские военные начнут использовать баллистические ракеты ATACMS для ударов вглубь России, Украина может потерять Харьков.