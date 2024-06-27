Рогов: Родственники сотрудников ЗАЭС на Украине стали заложниками Киева

Tекст: Александра Юдина

По его словам, украинские власти в прямом смысле взяли в заложники родственников сотрудников ЗАЭС, которые проживают на подконтрольных Киеву территориях, чтобы через них шантажировать, передает РИА «Новости».

Рогов подчеркнул, что Киев продолжает использовать насильственные и террористические методы в попытке навредить Запорожской области и помешать становлению мирной жизни.

На прошлой неделе из-за атаки ВСУ была нарушена работа двух инфраструктурных объектов ЗАЭС. В среду стало известно об артиллерийском ударе ВСУ по посту радиационного контроля Запорожской АЭС в Великой Знаменке.

Эксперт в сфере ядерной энергетики Алексей Анпилогов пояснил газете ВЗГЛЯД, что ударами по инфраструктуре ЗАЭС Украина хочет вызывать панику. Речь может идти о провокации на станции с угрозой радиационного заражения территории.