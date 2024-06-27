Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Но не единственная.21 комментарий
Рогов: Родственники сотрудников ЗАЭС на Украине стали заложниками Киева
Киевские власти взяли в заложники родственников сотрудников Запорожской атомной электростанции, проживающих на подконтрольной Украине территории, заявил сопредседатель координационного совета Общественной палаты России по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, украинские власти в прямом смысле взяли в заложники родственников сотрудников ЗАЭС, которые проживают на подконтрольных Киеву территориях, чтобы через них шантажировать, передает РИА «Новости».
Рогов подчеркнул, что Киев продолжает использовать насильственные и террористические методы в попытке навредить Запорожской области и помешать становлению мирной жизни.
На прошлой неделе из-за атаки ВСУ была нарушена работа двух инфраструктурных объектов ЗАЭС. В среду стало известно об артиллерийском ударе ВСУ по посту радиационного контроля Запорожской АЭС в Великой Знаменке.
Эксперт в сфере ядерной энергетики Алексей Анпилогов пояснил газете ВЗГЛЯД, что ударами по инфраструктуре ЗАЭС Украина хочет вызывать панику. Речь может идти о провокации на станции с угрозой радиационного заражения территории.