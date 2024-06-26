Изъяны блогосферы как источника информации являются продолжением ее достоинств. Да, новостей в Сети очень много. Но значительную их часть можно квалифицировать как распространение слухов. Если раньше понятие «агентство ОБС» расшифровывалось как «одна баба сказала», то сегодня это следует понимать как «один блогер сказал».5 комментариев
Путин: Россия отстаивает верховенство закона в стране и на международной арене
Президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XII Петербургского международного юридического форума, подчеркнув цель России в неизменном отстаивании принципа верховенства закона.
«Россия неизменно отстаивает принцип верховенства закона как во внутригосударственной жизни, так и на международной арене. Убежден, что в современных условиях именно общепризнанные юридические нормы остаются тем прочным фундаментом, на котором должна строиться работа по укреплению стабильности на планете, защите суверенитета и территориальной целостности государств, прав и свобод человека и гражданина», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Также глава государства отметил, что ключевая роль права неоспорима в решении глобальных и региональных проблем, развитии экономических и гуманитарных связей, а также в борьбе с общими угрозами.