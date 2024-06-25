Названа дата опасного сближения крупного астероида с Землей

Астероид диаметром более 2 км пролетит рядом с Землей 27 июня

Tекст: Кристина Цыцура

По данным агентства, «астероид не представляет угрозы для Земли, так как пройдет на расстоянии в 17 раз большем, чем расстояние от Земли до Луны», передает ТАСС.

Однако в ESA отметили, что размер этого астероида превышает 99% известных космических объектов, находящихся относительно близко к Земле, поэтому вероятность его влияния на нашу планету все же существует.