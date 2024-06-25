Российская СВО стала катализатором пока еще не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.0 комментариев
Названа дата опасного сближения крупного астероида с Землей
Астероид диаметром более 2 км пролетит рядом с Землей 27 июня
Большой астероид 2011 UL21 диаметром более 2,3 км пройдет относительно близко к Земле 27 июня, сообщило Европейское космическое агентство (ESA).
По данным агентства, «астероид не представляет угрозы для Земли, так как пройдет на расстоянии в 17 раз большем, чем расстояние от Земли до Луны», передает ТАСС.
Однако в ESA отметили, что размер этого астероида превышает 99% известных космических объектов, находящихся относительно близко к Земле, поэтому вероятность его влияния на нашу планету все же существует.