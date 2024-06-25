Российская СВО стала катализатором пока еще не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.0 комментариев
В ДТП в Туве пострадали 10 человек
В Кызыльском районе Тувы произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате пострадали 10 человек, сообщила пресс-служба МВД республики.
В сообщении говорится, что среди пострадавших пятеро детей. Все пострадавшие доставлены в республиканскую больницу номер 1. Никто из детей не получил тяжких телесных повреждений, передает ТАСС.
Ранее в Рязанской области на трассе автобус выехал на полосу встречного движения, восемь человек погибли, 13 пострадали, в том числе несовершеннолетние.