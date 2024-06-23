Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.7 комментариев
В силовых структурах назвали район пуска ракет по Севастополю
В силовых структурах заявили, что ракеты по Севастополю запускались из района Николаева
Ракеты по Севастополю запускались ВСУ из района Николаева, сообщил источник в силовых структурах.
Источник также рассказал ТАСС, что в настоящее время принимаются меры по ликвидации расчета, который запускал ракеты.
Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь возросло до пяти, среди них трое детей, 124 человека пострадали.