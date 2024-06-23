Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.6 комментариев
Жертвой ракетного удара по Севастополю стала дочь заммэра Магадана
В результате ракетной атаки в Севастополе погибла 9-летняя дочь заместителя мэра города Магадана Олега Аверьянова, сообщил мэр Юрий Гришан.
В своем Telegram-канале он рассказал, что девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже. Гришан выразил соболезнования родителям, родным и близким девочки.
В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что погибли три человека.