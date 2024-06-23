В Германии призвали Китай прекратить торговлю с Россией

Вице-канцлер Германии Хабек призвал Китай не продавать России товары двойного назначения

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Financial Times (FT), товарооборот Китая и России в 2023 году побил рекорд и составил 240 млрд долларов. «Конечно, энергоносители составляют значительную его часть, но примерно половина – товары двойного назначения. Технически это товары, которые можно использовать на поле боя, и это должно прекратиться», – отметил Хабек, передает РБК.

Он также выразил надежду на скорые переговоры между Пекином и Брюсселем и отметил, что тарифы Евросоюза до 38% на китайские электромобили «не являются карательными мерами». «Есть место для обсуждения, – сказал он. – Я надеюсь, что в ближайшие дни Европейская комиссия и министр торговли Китая проведут переговоры».

В субботу премьер Госсовета КНР Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером, главой Минэкономики ФРГ Робертом Хабеком, который находится с визитом в Китае.

Ранее сообщалось, что страны G7 выразили обеспокоенность поддержкой Китая России и призывают Пекин оказать давление на Москву, чтобы та прекратила спецоперацию на Украине.