Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.0 комментариев
В Германии призвали Китай прекратить торговлю с Россией
Вице-канцлер Германии Хабек призвал Китай не продавать России товары двойного назначения
Поставки Китая товаров двойного назначения в Россию должны прекратиться, заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек в ходе пресс-конференции в Шанхае.
Как пишет Financial Times (FT), товарооборот Китая и России в 2023 году побил рекорд и составил 240 млрд долларов. «Конечно, энергоносители составляют значительную его часть, но примерно половина – товары двойного назначения. Технически это товары, которые можно использовать на поле боя, и это должно прекратиться», – отметил Хабек, передает РБК.
Он также выразил надежду на скорые переговоры между Пекином и Брюсселем и отметил, что тарифы Евросоюза до 38% на китайские электромобили «не являются карательными мерами». «Есть место для обсуждения, – сказал он. – Я надеюсь, что в ближайшие дни Европейская комиссия и министр торговли Китая проведут переговоры».
В субботу премьер Госсовета КНР Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером, главой Минэкономики ФРГ Робертом Хабеком, который находится с визитом в Китае.
Ранее сообщалось, что страны G7 выразили обеспокоенность поддержкой Китая России и призывают Пекин оказать давление на Москву, чтобы та прекратила спецоперацию на Украине.