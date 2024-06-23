На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?8 комментариев
Стало известно о задымлении на коксохимическом заводе в Кривом Роге
«Страна»: Задымление произошло на коксохимзаводе в Кривом Роге на Украине
Задымление произошло на коксохимическом заводе в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, город затянуло смогом, сообщило украинское издание «Страна».
Как говорится в сообщении, в Кривом Роге сильный дым валит с территории коксохимзавода, город затянуло неприятным запахом и смогом, передает РИА «Новости».
Как говорится в заявлении компании «АрселорМиттал», в воскресенье около 5.00 (совпадает с мск) произошло внезапное отключение электричества, сотрудники предприняли ряд кризисных технологических действий по сохранению производственного оборудования коксохимического производства.
Ранее глава компании «АрселорМиттал Кривой Рог» Мауро Лонгобардо в интервью британской газете Financial Times рассказал, что мобилизация угрожает существованию крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины.