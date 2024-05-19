Мобилизация стала угрозой крупнейшему металлургическому комбинату Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, если украинские власти будут продолжать мобилизацию, то у предприятия просто будет недостаточное количество сотрудников для функционирования и речь уже идет о существовании предприятия, передает РИА «Новости».

Лонгобард рассказал, что «АрселорМиттал Кривой Рог» разместил по городу билборды с изображениями женщин, чтобы привлечь на завод женщин и заменить мобилизованных мужчин, причем если раньше завод нанимал женщин в основном на административные должности, то сейчас женщины привлекаются к физической работе.

По словам Лонгобарда, завод уже сократил производство стали, необходимой для защиты объектов энергетики.

Он отметил, что чаще всего на заводе мобилизовывают электриков, водителей локомотивов и механиков, при этом ТЦУ не только рассылают повестки в головной офис предприятия, но и стоят на проходной во время пересменок, в результате чего рабочие возвращаются домой и заявляют, что заболели, а потенциальные работники обходят предприятие стороной.

«В конце концов, я думаю, что страна проигрывает», – добавил глава завода.

Ранее украинские дальнобойщики в знак протеста против нового закона о мобилизации вывели на трассу Киев – Одесса десятки фур, образовав там огромную пробку.