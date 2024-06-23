На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?8 комментариев
Один человек погиб в результате обстрела ВСУ левого берега Днепра
Один человек погиб в результате обстрела украинской армией левого берега Днепра Херсонской области, всего за сутки артиллерия противника нанесла по населенным пунктам левобережья 36 ударов, сообщил осведомленный источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», днем украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 16 артиллерийских ударов, еще 20 ударов было ночью, в результате артобстрела один человек погиб.
Обстрелам ВСУ подверглись Чулаковка, Новая Каховка, Новая Збурьевка, Тополевка, Днепряны, Коханы, Каховка, Подстепное и Бабино.
Ранее ВСУ обстреляли район Новой Каховки в Херсонской области.