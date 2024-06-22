И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.6 комментариев
Акции в День памяти и скорби прошли по всей России
В День памяти и скорби по всей России и за рубежом прошли памятные мероприятия, в которых приняли участие более 1 млн человек.
«Волонтеры Победы», партия «Единая Россия», представители патриотических организаций и граждане зажгли картины из свечей, посвященные войне, чтобы почтить память советских граждан, внесших вклад в победу: участников боевых действий, тружеников тыла, детей войны, узников нацистских концлагерей.
Огненные картины были объединены одной общей темой: «Трагедии и Победы региона (страны) в годы войны».
Вместе с добровольцами движения жители регионов также приняли участие в акции «Свеча Памяти» и почтили память героев минутой молчания у мемориальных комплексов и памятников.
В ряде регионов «Волонтеры Победы» зачитали воспоминания очевидцев первых дней войны: тружеников тыла, детей, военнослужащих – их истории не дают забыть об ужасающих и преступных действиях немецко-фашистских захватчиков.
По всей России и за границей всего зажгли 223 свечи. Традиционная самая масштабная огненная картина войны зажглась у Музея Победы на Поклонной горе. Из 10 тыс. свечей был выложен образ женщины-защитницы Отечества.
Памятные мероприятия прошли в более чем 50 странах мира. В акции приняли участие Волонтеры Победы, депутаты Госдумы и представители партии «Единая Россия», ветераны ВОВ Рохлина Мария Ивановна, Вельяминов Георгий Михайлович, Соломатин Петр Тимофеевич, Герой РФ Сергей Бойко* и активисты общественных организаций города Москвы.
Почетными гостями акции также стали зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко, председатель комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи, координатор федерального партийного проекта «Историческая память» Александр Хинштейн.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом