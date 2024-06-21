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    И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский контракт на поставку СПГ ломает двухпартийный консенсус в США

    Политические и бизнес-интересы США вошли в жесткий клинч, нарушая идиллию двухпартийного консенсуса. Политика и бизнес в США уже не идут стройно рука об руку. И таких историй будет все больше.

    5 комментариев
    21 июня 2024, 19:52 • Новости дня

    Зурабишвили выступила с антиправительственным обращением к послам Грузии

    Зурабишвили выступила с антиправительственным обращением к послам Грузии
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинский президент Саломе Зурабишвили в пятницу обратилась к собравшимся в Берлине послам Грузии в странах Евросоюза и в Америке, назвав «лживой» позицию правительства страны о желании в 2030 году ввести Грузию в ЕС. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Для вас настало время выбора», – заявила она, фактически призвав дипломатов к отставке из-за закона «О прозрачности иностранного влияния», как ранее это сделал глава грузинской миссии во Франции.  По словам Зурабишвили, послы Грузии «слушают ложь о продолжении страной европейского пути и о том, что Грузия в 2030 году сможет стать членом Евросоюза».

    Президент сказала, что это невозможно из-за принятия «русского закона», а также потому, что Грузия не выполняет рекомендации ЕС и ни одну из требуемых Брюсселем реформ. Она сказала, что правительство Грузии идет курсом «предательства народа, который изначально мечтал о европейском пути».

    В Берлине с послами встречался премьер-министр Ираклий Кобахидзе, подтвердивший намерение Грузии вступить в Евросоюз в 2030 году.

    21 июня 2024, 00:52 • Новости дня
    Актер Леонид Гусаров погиб в ходе СВО
    Актер Леонид Гусаров погиб в ходе СВО
    @ t.me/zhdshi1

    Tекст: Антон Антонов

    Выполняя боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине, погиб актер Леонид Гусаров, сообщила Жуковская детская школа искусств № 1, где он преподавал театральное мастерство.

    Гусаров в качестве добровольца принимал участие в СВО с августа 2023 года, сообщает Жуковская детская школа искусств № 1 в соцсети «ВКонтакте».

    Гусаров родился в Ангарске, работал в омском театре «Галерка», в Нижегородском театре комедии. В 2012 году переехал в подмосковный город Жуковский, начал сотрудничать с театром «Стрела» и работать в школе искусств. Снимался в сериале «Последний мент», хорроре «Споры» и драме Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», пишет «Российская газета».


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    20 июня 2024, 21:36 • Новости дня
    Опубликованы документы о помилованном отцом фон дер Ляйен нацисте
    Опубликованы документы о помилованном отцом фон дер Ляйен нацисте
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В России впервые опубликованы документы о преступлениях и оправдании серийного нацистского садиста-убийцы Эриха Густава Шарфеттера, приговоренного к 18 пожизненным срокам, а затем помилованного в 1990 году отцом нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    Документы выложены на портале История.рф. Их вместе с группой ученых отыскал и перевел на русский язык эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО), руководитель проекта «Цифровая история» Егор Яковлев, передает РИА «Новости».

    Из документов следует, что 1 февраля 1980 года земельный суд города Штаде (ФРГ) приговорил Шарфеттера к 18 пожизненным срокам за 18 убийств, совершенных в концлагере на оккупированной территории СССР. Потом десять лет спустя, в феврале 1990 года, глава федеральной земли Нижняя Саксония, министр-президент Эрнст Альбрехт, отец Урсулы фон дер Ляйен, помиловал его ввиду преклонного возраста и ухудшения здоровья. Освободился Шарфеттер 30 марта 1990-го, а скончался в 1998 году в возрасте 90 лет.

    Шарфеттер, родившийся в Данциге в 1908 году, в феврале 1931 года вступил в НСДАП, а в СС – в ноябре 1933 года. Он совершал расправы в концлагере в Эреде на оккупированной территории Эстонии в 1943-1944 годах. Утверждается, что он избивал женщин резиновыми дубинками, стрелял в узников, а также забивал их киркой, из-за чего получил прозвище Kirkenik («человек с киркой»).

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    20 июня 2024, 22:16 • Новости дня
    В Конгрессе США не исключили отправки на Украину американских военных

    Конгрессмен США Джеффрис заявил о возможной отправке на Украину американских военных

    В Конгрессе США не исключили отправки на Украину американских военных
    @ DoD/Spc. Kristina L. Gupton/U.S. Army

    Tекст: Антон Антонов

    США «не могут позволить Украине пасть», возможно, придется отправить туда американских военных, заявил лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис.

    Как подчеркнул Джеффрис, говоря о недопустимости «падения» Украины, если «это произойдет», то «существует значительная вероятность», что США «придется вмешаться» в конфликт «военнослужащими», передает «Интерфакс» со ссылкой на CBS News.

    Напомним, администрация США не раз заявляла, что не будет отправлять на Украину свои войска для участия в боевых действиях. В июне советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не планируют направлять на Украину солдат, военных советников или инструкторов для обучения ВСУ.

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    21 июня 2024, 16:25 • Новости дня
    Депутат Рады рассказала о прорыве ВС России к Торецку

    Украинский депутат обвинила в прорыве ВС России к Торецку руководство ВСУ

    Депутат Рады рассказала о прорыве ВС России к Торецку
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные прорвались в сторону города Торецка в Донецкой народной республике, это произошло из-за ошибок украинского военного руководства, заявила украинский депутат Марьяна Безуглая.

    Руководитель украинского Восточного фронта генерал Юрий Содоль несет ответственность за это, заявила Безуглая, передает «Страна.ua».

    Она отметила, что эти позиции удерживались ВСУ с 2014 года, но теперь бои идут в населенном пункте Шумы под Торецком. По словам парламентария, российские военные близки к выходу на трассу, которая ведет в Торецк.

    В этом регионе не подготовили фортификаций, хотя разведка предупреждала о возможном прорыве ВС России. За сутки до этого Содоль снял с места бригаду и завел туда подразделение, понесшее потери, продолжила Безуглая.

    Она задала гипотетический вопрос о том, контролирует ли ситуацию главком ВСУ Александр Сырский или же он «сообщник».

    Ранее Безуглая также критиковала и самого Сырского, а до этого – его предшественника Валерия Залужного.

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    20 июня 2024, 20:18 • Новости дня
    Госдеп отправил во Вьетнам помощника госсекретаря США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк отправится во Вьетнам 21-22 июня, там он встретится с руководством страны, сообщила пресс-служба Госдепартамента.

    Ожидается, что Критенбринк проведет переговоры с «представителями правительства Вьетнама», чтобы подчеркнуть приверженность Вашингтона реализации двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничеству с Вьетнамом в поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, передает ТАСС.

    В Госдепе добавили, что дипломат также подтвердит поддержку со стороны США сильного, независимого, устойчивого и процветающего Вьетнама. В рамках визита будет поднят вопрос о подготовке к министерским встречам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые пройдут во Вьентьяне (Лаос) в следующем месяце.

    Напомним, Вьетнам посетил президент Владимир Путин, в рамках его визита стороны подписали более десяти документов о стратегическом партнерстве.

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    20 июня 2024, 21:30 • Новости дня
    Путин заявил, что Запад поменяет Зеленского в следующем году
    Путин заявил, что Запад поменяет Зеленского в следующем году
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад планирует повесить на украинского лидера Владимира Зеленского все непопулярные решения, после чего заменить его, это может произойти в следующем году, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме.

    «На Западе не хотят его (Зеленского) сейчас менять – время не подошло. Это, мне кажется, очевидно для любого человека. На него повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста, и все. А потом поменяют. Я думаю, что это будет где-то в первой половине следующего года», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее в российской разведке назвали «преемника» Зеленского.

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    20 июня 2024, 22:37 • Новости дня
    Минтруд объяснил правила индексации пенсий в 2025 году

    Котяков заявил об индексации пенсий по одинаковым правилам для неработающих и работающих пенсионеров в 2025 году

    Минтруд объяснил правила индексации пенсий в 2025 году
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В 2025 году индексация пенсий для неработающих и работающих пенсионеров будет осуществляться по единым правилам, с 2025 года индексацию станут проводить дважды в год, сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.

    Котяков подчеркнул, что при «равном стаже» прибавка будет одинаковой «как для работающих, так и для неработающих граждан». При этом «включение в пенсию индексации» за период с 2016 года по 2024 год для работающих пенсионеров произведут уже после того, как они завершат трудовую деятельность.

    Размер прибавки в 2025 году будет определяться на основе размера пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая период с 2016 года по 2024 год, передает РИА «Новости».

    Котяков отметил, что в 2024 году подходит к концу переходный период, когда индексацию проводили ежегодно «по уровню фактической инфляции, но не менее чем на 1 тыс. рублей». С 2025 года «повышение страховых пенсий будет проводиться дважды», передает ТАСС.

    «С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно по уровню фактической инфляции и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года», – сообщил он.

    Напомним, в четверг Госдуму внесен законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Сообщалось, что в соответствии с документом работающие пенсионеры не смогут получать выплаты, которые они недополучили из-за приостановки индексации в 2016 году.

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    21 июня 2024, 14:17 • Новости дня
    Кремль отреагировал на условия США по ядерным переговорам с Москвой

    Песков: Американские чиновники не следят за заявлениями Путина

    Кремль отреагировал на условия США по ядерным переговорам с Москвой
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал условия Вашингтона по ядерным переговорам с Москвой, он заявил, что американские чиновники не следят за заявлениями Владимира Путина.

    По словам Пескова, Путин говорил о перспективах диалога, о готовности России к диалогу с США, передает РИА «Новости».

    Между тем в пятницу представитель Белого дома США Пранай Вадди заявил, что США используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. По словам Вадди, если у Москвы «есть любые предложения» по обсуждению стратегической стабильности на уровне лидеров двух стран, «они будут приветствоваться». США хотят устроить переговоры на «правильном уровне» правительств для обсуждения ядерных рисков и возобновления ДСНВ.

    Ранее в Кремле заявили, что Россия готова вести с США диалог по вопросам стратегической стабильности, но он возможен только вместе с обсуждением украинского конфликта.

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    21 июня 2024, 14:38 • Новости дня
    В Германии испугались последствий удара мощной российской бомбы

    Focus: Бомба ФАБ-3000 способна нанести грандиозный ущерб

    В Германии испугались последствий удара мощной российской бомбы
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская авиабомба ФАБ-3000 может нанести грандиозный ущерб большой по площади территории, пишет немецкое издание Focus.

    Как подчеркнули в публикации, огромная разрушительная сила бомб может уничтожить большие территории и нанести серьезный ущерб, передает РИА «Новости»..

    Как пишет издание, ФАБ-3000 – одна из самых тяжелых бомб, которые используются в современных войнах, их применяют достаточно редко, так как для этого требуется тщательная подготовка,

    Ранее российские (ВКС) впервые применили в зоне специальной военной операции на Украине трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000.

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    20 июня 2024, 21:23 • Новости дня
    США решили передавать все производимые средства ПВО Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти США приняли решение передать Украине все производимые в настоящее время системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и NASAMS, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге.

    Как указал Кирби, Соединенные Штаты приняли трудное, но необходимое решение изменить приоритет поставок военной техники, запланированных на ближайшее время в другие страны, в частности Patriot и NASAMS, и вместо этого отправить их Украине, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что правительство США намерено объявить о приостановке выполнения всех заказов, связанных с комплексами Patriot, чтобы обеспечить средствами ПВО Украину.

    Накануне помощник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что истребители F-16, передаваемые Киеву США, будут размещены на территории Украины.

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    21 июня 2024, 02:24 • Новости дня
    Госдеп заявил, что Украина «станет членом НАТО»

    Пресс-секретарь Госдепа Миллер выразил уверенность во вступлении Украины в НАТО

    Госдеп заявил, что Украина «станет членом НАТО»
    @ The Presidential Office Ukraine/Poolfoto Sven Simon/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США дали ясно понять, что Украина станет членом НАТО, заявил пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер.

    Миллер выразил уверенность, что «будущее Украины в НАТО». Однако срок, который может потребоваться Украине, чтобы стать членом альянса, Миллер не назвал, передает РИА «Новости».

    Неделю назад глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в НАТО нет намерения проводить расширение в ближайшем будущем.

    Напомним, американский президент Джо Байден заявил, что Украина может остаться вне НАТО.

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    21 июня 2024, 08:52 • Новости дня
    Кулеба придумал формат участия России в саммите по Украине

    Кулеба рассказал, в каком формате Россия сможет участвовать в новом саммите по Украине

    Кулеба придумал формат участия России в саммите по Украине
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Представители России смогут участвовать во втором саммите по Украине по формату Черноморской зерновой инициативы, выразил мнение глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

    По его словам, в ходе переговоров по Черноморской зерновой инициативе Украина вела переговоры с Турцией и ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией, такой формат подходит и к вопросу нового саммита по Украине, передает РИА «Новости».

    Кулеба также добавил, что Киев настроен на проведение следующего саммита мира в одной из стран Глобального Юга – не только в Саудовской Аравии.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что киевско-натовское мероприятие в Швейцарии закончилось для его организаторов провалом.

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    20 июня 2024, 21:14 • Новости дня
    У телеведущего Кушанашвили обнаружили раковую опухоль
    У телеведущего Кушанашвили обнаружили раковую опухоль
    @ Edgar Breshchanov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Известный телеведущий Отар Кушанашвили был экстренно госпитализирован и прооперирован в связи с обнаружением у него раковой опухоли, сообщили СМИ.

    Как указал друг Кушанашвили Владимир Полупанов, телеведущий несколько недель чувствовал себя плохо, но не обращался к врачам. Врачи обнаружили у него раковую опухоль. Сейчас шоумену проводят срочное хирургическое вмешательство, передает «СтарХит».

    Отмечается, что Кушанашвили испытывал слабость, боли в животе и сердце, но за медицинской помощью не обращался.

    Напомним, что ранее появлялась информация о другом диагнозе — циррозе печени. Позже его директор Антон Шестак опроверг цирроз печени у телеведущего.

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    21 июня 2024, 11:31 • Новости дня
    Китай резко опротестовал заявление посла США в Грузии о финансировании Пекином армии России

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Посольство Китая в Грузии подвергло резкой критике заявление посла США в Грузии Робин Данниган о «финансировании Компартией Китая армии России», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В заявлении посольства сказано, что посол Америки «не проявила профессионализм», когда заявила, что Компартия Китая, владеющая большим пакетом в китайской компании СССС, которая будет строить порт в Анаклии в Грузии, якобы финансирует армию России.

    В интервью грузинскому ИА «Интерпрессньюс» Данниган назвала «Компартию Китая номером один в финансировании армии России».

    «Высказывания посла США о том, что Компартия Китая владеет компанией China Communications Construction Company и что эта компания и китайская Компартия являются финансистами номер один армии России, являются бессодержательными и серьезно несоответствующими», – заявила дипмиссия Пекина в грузинской столице.

    Посольство отметило, что это заявление Данниган противоречит «видению, установленному в Сан-Франциско президентами Си Цзиньпином и Джо Байденом».

    Вице-премьер, министр экономического развития Грузии Леван Давиташвили ранее заявил, что консорциум China Communications Construction Company Limited (Китай) & China Harbour Investment Pte. Ltd (Сингапур) (подконтракторы – China Road and Bridge Corporation и Qingdao Port International Co., Ltd) стал единственным претендентом на строительство в Анаклии самого глубоководного порта на Черном море.

    «Правительство Грузии будет владеть в Анаклийском порту через это агентство 51% акций», – сказал Давиташвили.

    По его словам, на первом этапе порт ежегодно будет пропускать 600 тыс. контейнеров – это 7,8 млн тонн, а ориентационная стоимость первой фазы составит 600 млн долларов. Первые инфраструктурные работы в Анаклии планируют уже на 2024 год. Также планируется создать в Анаклии индустриальную зону.

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    20 июня 2024, 21:56 • Новости дня
    Грузия назвала имена западных дипломатов, испортивших ее отношения с США и ЕС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Бывшие послы Америки и Евросоюза в Грузии Келли Дегнан и Карл Хартцель персонально ответственны за ухудшение отношений Тбилиси с Западом, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Нам нужны перезагрузка и оздоровление отношений на всех направлениях, включая Америку и ЕС, это наш главный сигнал партнерам», – сказал он.

    По его словам, «очень много было испорчено в период работы бывших послов Америки и Евросоюза Келли Дегнан и Карла Хартцеля».

    «Но все можно перезагрузить и оздоровить», – сказал Ираклий Кобахидзе. При этом глава грузинского кабмина призвал западных партнеров к «встречным шагам».

    «Мы готовы к консультациям по всем темам, – сказал он. – Уверен, что оздоровление ситуации в регионе, в мире позитивно отразится на наших отношениях с ЕС и США». Премьер-министр Грузии выразил уверенность, что его страна станет членом Евросоюза к 2030 году.

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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