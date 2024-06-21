И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.2 комментария
Зурабишвили выступила с антиправительственным обращением к послам Грузии
Грузинский президент Саломе Зурабишвили в пятницу обратилась к собравшимся в Берлине послам Грузии в странах Евросоюза и в Америке, назвав «лживой» позицию правительства страны о желании в 2030 году ввести Грузию в ЕС. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Для вас настало время выбора», – заявила она, фактически призвав дипломатов к отставке из-за закона «О прозрачности иностранного влияния», как ранее это сделал глава грузинской миссии во Франции. По словам Зурабишвили, послы Грузии «слушают ложь о продолжении страной европейского пути и о том, что Грузия в 2030 году сможет стать членом Евросоюза».
Президент сказала, что это невозможно из-за принятия «русского закона», а также потому, что Грузия не выполняет рекомендации ЕС и ни одну из требуемых Брюсселем реформ. Она сказала, что правительство Грузии идет курсом «предательства народа, который изначально мечтал о европейском пути».
В Берлине с послами встречался премьер-министр Ираклий Кобахидзе, подтвердивший намерение Грузии вступить в Евросоюз в 2030 году.