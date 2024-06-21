Песков: Поездки Путина во Вьетнам и в КНДР были результативными

Tекст: Алексей Дегтярев

Под утро глава государства прилетел в Москву, его поездка в КНДР и во Вьетнам была «весьма и весьма напряженной», сказал Песков, передает ТАСС.

У Путина в этих странах была «очень насыщенная» повестка дня, поездки были результативными, добавил представитель Кремля.

Напомним, в ходе визита Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР.

В ходе визита во Вьетнам были подписаны более десяти документов о стратегическом партнерстве.