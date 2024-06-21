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    21 июня 2024, 13:51 • Новости дня

    Песков: Поездки Путина во Вьетнам и в КНДР были результативными

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин совершил государственные визиты в КНДР и Вьетнам результативно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Под утро глава государства прилетел в Москву, его поездка в КНДР и во Вьетнам была «весьма и весьма напряженной», сказал Песков, передает ТАСС.

    У Путина в этих странах была «очень насыщенная» повестка дня, поездки были результативными, добавил представитель Кремля.

    Напомним, в ходе визита Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР.

    В ходе визита во Вьетнам были подписаны более десяти документов о стратегическом партнерстве.

    20 июня 2024, 21:30 • Новости дня
    Путин заявил, что Запад поменяет Зеленского в следующем году
    Путин заявил, что Запад поменяет Зеленского в следующем году
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад планирует повесить на украинского лидера Владимира Зеленского все непопулярные решения, после чего заменить его, это может произойти в следующем году, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме.

    «На Западе не хотят его (Зеленского) сейчас менять – время не подошло. Это, мне кажется, очевидно для любого человека. На него повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста, и все. А потом поменяют. Я думаю, что это будет где-то в первой половине следующего года», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее в российской разведке назвали «преемника» Зеленского.

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    20 июня 2024, 19:41 • Новости дня
    Путин заявил о невозможности стратегического поражения России

    Путин: Стратегическое поражение означает прекращение государственности России

    Путин заявил о невозможности стратегического поражения России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для России стратегическое поражение будет означать прекращение ее государственности, а значит, зачем бояться, надо идти до конца, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе к представителям российских СМИ.

    Как указал российский лидер, для России стратегическое поражение означает прекращение ее государственности. «Это означает конец тысячелетней истории Российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встает вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика», – добавил глава государства, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что российское руководство размышляет об изменении ядерной доктрины страны.

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    20 июня 2024, 20:36 • Новости дня
    Путин исключил вывод российских войск для начала переговоров с Украиной
    Путин исключил вывод российских войск для начала переговоров с Украиной
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мирные переговоры с Украиной невозможны, пока Киев связывает их начало с выводом российских войск, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме.

    «Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, судя по всему, этого никогда и не случится, потому что киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с Конституцией Украины», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин допустил изменение предложений России по Украине.

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    20 июня 2024, 19:48 • Новости дня
    Путин: У России нет цели подходить к Харькову

    Путин: Попытки выдавить Россию из Харьковской области приведут к потерям для ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытки со стороны Украины любой ценой «выдавить» российскую армию из Харьковской области будут стоить Киеву очень дорого, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин, завершая государственный визит во Вьетнам.

    «На самом деле, вот эта команда [действовать на поле боя] «любой ценой» – я вас уверяю, что так и есть, я знаю, о чем говорю, – если она не основана на реалиях, то [это] будет опять очень дорого стоить украинским вооруженным силам», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Российский лидер также добавил, что у России нет цели подходить к Харькову. «Это такое, так сказать, тактическое направление. А противник будет пытаться это подать как стратегический успех, если у него что-то получится», – уточнил он.

    Ранее Путин сообщил, что ВС России отодвигает линию фронта на Харьковском направлении для того, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам.

    Напомним, в мае Путин заявлял, что пока планов брать Харьков нет, но отмечал, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей и связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.

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    20 июня 2024, 17:30 • Новости дня
    Появилось фото Путина и Ким Чен Ына в салоне Aurus
    Появилось фото Путина и Ким Чен Ына в салоне Aurus
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Государственное информационное агентство КНДР ЦТАК опубликовало совместное фото президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

    На фото они вместе в салоне Aurus. При этом президент России находится за рулем.

    Напомним, после того как Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в резиденции Кымсусан, они по очереди прокатили друг друга на «Аурусе». Сперва машину вел президент России, а Ким Чен Ын занимал переднее пассажирское сиденье, затем лидеры поменялись местами.

    Путин подарил Ким Чен Ыну машину «Аурус», уже вторую, а также адмиральский кортик и чайный сервиз.

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    21 июня 2024, 08:43 • Новости дня
    Япония заявила о серьезном беспокойстве из-за «союза» России и КНДР

    МИД Японии: Токио испытывает беспокойство в связи с развитием отношений России и КНДР

    Япония заявила о серьезном беспокойстве из-за «союза» России и КНДР
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Япония испытывает серьезное беспокойство в связи с развитием отношений России и Северной Кореи, заявила министр иностранных дел страны Еко Камикава.

    По ее словам, во-первых, КНДР использовала выражение «союз» в отношении своих отношений с Россией, во-вторых, Россия не исключает военного сотрудничества с Северной Кореей, которое могло бы стать нарушением резолюций СБ ООН и это наносит большой вред окружающей Японию обстановке по безопасности, в связи с чем правительство испытывает серьезное беспокойство. Камикава добавила, что власти будут внимательно следить за развитием отношений России и Северной Кореи, передает РИА «Новости».

    Глава МИД подчеркнула, что в этой связи Япония должна укреплять силы сдерживания и реагирования союза Японии и США, а также тесно сотрудничать с Южной Кореей.

    В среду в ходе визита Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме заявил, что южнокорейским властям не о чем переживать, российская помощь КНДР возможна лишь в случае агрессии.

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    20 июня 2024, 19:21 • Новости дня
    Путин: Россия думает об изменениях в ядерной доктрине
    Путин: Россия думает об изменениях в ядерной доктрине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство размышляет об изменении ядерной доктрины страны, заявил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме.

    «Я, по-моему говорил, что мы и сейчас думаем о том, что и как в этой ядерной доктрине, стратегии можно было бы поменять. Это связано с тем, что появляются новые (изменения), и во всяком случае мы знаем, что вероятный противник над этим работает, связанные с понижением порога применения ядерного оружия», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Москва будет реагировать на заявления Вашингтона об увеличении ядерного арсенала в соответствии с ядерной доктриной.

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    20 июня 2024, 19:28 • Новости дня
    Путин назвал предсказуемой реакцию Запада на его предложение по Украине
    Путин назвал предсказуемой реакцию Запада на его предложение по Украине
    @ Minh Hoang/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции во Вьетнаме, что реакция западных политиков на его предложение по мирному урегулированию украинского конфликта была ожидаемой.

    «Что касается реакции наших западных так называемых партнеров. Вы сказали, что я, видимо, не ждал – нет, как раз наоборот, я как раз и ожидал именно такой реакции на первом этапе», – приводит РИА «Новости» слова российского лидера.

    Время покажет, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, однако все зависит от обстановки на земле, добавил Путин. Глава государства отметил, что здравомыслящие политики, желающие прекращения конфликта в центре Европы, задумаются над его мирными инициативами.

    «И думаю, что некоторые здравомыслящие политики еще задумаются о том, являются ли сделанные мною предложения реалистичными, объективными и соответствующими интересам договаривающихся сторон и всей Европы в том числе, если она действительно хочет прекращения конфликта в центре Европы», – сказал Путин.

    На прошлой неделе Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что при отказе от мирной инициативы Путина условия заключения мира для Украины станут более сложными и жесткими.

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    20 июня 2024, 19:36 • Новости дня
    Путин допустил изменение предложений России по Украине

    Путин допустил изменение предложений России по урегулированию на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложения России по урегулированию украинского конфликта могут измениться, на это будет влиять ситуация на земле, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме.

    «Наверняка что-то будет меняться, в том числе будут меняться и наши условия (урегулирования конфликта на Украине) в зависимости от ситуации на земле», – сказал глава государства журналистам, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин назвал предсказуемой реакцию Запада на его предложение по Украине.

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    20 июня 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин сравнил жестокость санкций против КНДР с блокадой Ленинграда

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Санкции в отношении Северной Кореи антигуманны, они схожи с блокадой Ленинграда по своей жестокости, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме.

    «Некоторые санкции, которые были введены против Северной Кореи, мягко говоря, выглядят как-то очень странно», – сказал Путин журналистам. Его слова приводит официальный сайт президента.

    «Как известно, я родом из Ленинграда. Что переживал Ленинград в годы Второй мировой войны, в годы Великой Отечественной войны, все очень хорошо знают. Это блокада, когда людей морили голодом. Есть потери, как вам известно, и в моей семье по этому поводу: у меня брат умер практически от голода в блокаду, заболел и умер», – напомнил глава государства.

    «А что сейчас происходит с Северной Кореей? Можно как угодно относиться к режиму, но вводить, скажем, ограничения, связанные с трудовой миграцией, это как-то странно выглядит. Это к чему ведет? Ведет к тому, чтобы семьи, даже если они находятся в очень сложном материальном положении, не имели возможность где-то заработать и кормить своих детей. Это ничего не напоминает? Разве это гуманно?» – сказал российский лидер.

    По его словам, санкции, которые вводятся по политическим соображениям, должны соответствовать современному уровню развития человечества.

    «Поэтому я сказал, выступая в Пхеньяне, сказал это искренне, что нам нужно всем вместе подумать на тему о том, как и что нужно менять в этом санкционном режиме, и вообще соответствует ли он требованиям сегодняшнего дня», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил, что в новом договоре России с КНДР отсутствует новизна, по сравнению с прежним договором почти ничего не изменилось.

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    20 июня 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин заявил о продлении срока пребывания вьетнамцев в России по электронной визе
    Путин заявил о продлении срока пребывания вьетнамцев в России по электронной визе
    @ Андрей Стенин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Срок пребывания граждан Вьетнама в России по электронной визе будет увеличен, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками советских и российских вузов.

    «Вьетнамские друзья увеличили срок пребывания российских граждан на территории Вьетнама. То же самое должны мы сделать», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Сейчас граждане Вьетнама могут находиться в России по электронной визе в течение 16 суток, напомнил российский лидер.

    «Сегодня министру иностранных дел сказал: мы этот срок увеличим – так же, как сделали вьетнамские друзья в отношении граждан РФ, пребывающих на территории вашей страны», – заявил он.

    Ранее Россия и Вьетнам решили увеличить количество прямых авиарейсов между странами.

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    20 июня 2024, 19:32 • Новости дня
    Путин: Южная Корея может не переживать насчет договора России и КНДР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Южнокорейским властям не о чем переживать, российская помощь КНДР возможна лишь в случае агрессии, заявил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме.

    «Республике Корея не о чем беспокоиться, потому что наша помощь (КНДР) в военной сфере в соответствии с договором, который мы подписали, возникает только в том случае, если в отношении одной из подписавших этот документ сторон будет осуществлена агрессия», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что, согласно имеющимся сведениям, Южная Корея не планирует агрессию в отношении КНДР, а значит «бояться нашего сотрудничества в этой сфере нет никакой необходимости».

    В среду в ходе визита Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Соглашение нацелено на обеспечение стабильности в регионе Северо-Восточной Азии. Договор предусматривает оказание военной помощи в случае агрессии против одной из сторон соглашения.

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    20 июня 2024, 19:54 • Новости дня
    Путин объяснил отсутствие необходимости в превентивном ядерном ударе
    Путин объяснил отсутствие необходимости в превентивном ядерном ударе
    @ Владимир Смирнов/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не нуждается в превентивном ядерном ударе, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме.

    «Превентивный удар нам пока не нужен, потому что в ответном, встречном, ударе противник будет гарантированно уничтожен», – цитирует Путина Ura.ru.

    Также глава государства отметил, что руководство страны думает об изменении ядерной доктрины.

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    20 июня 2024, 20:42 • Новости дня
    Путин завершил поездку во Вьетнам

    Путин завершил поездку по странам Восточной Азии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин покинул Ханой, завершив свою поездку по странам Восточной Азии, самолет российского лидера вылетел из аэропорта вьетнамской столицы.

    На прощание Путин и президент Вьетнама То Лам обменялись рукопожатием, передает ТАСС. Также российский лидер сфотографировался с представителями вьетнамского руководства.

    Напомним, Путин 18-19 июня находился с официальным визитом в КНДР, после чего отправился во Вьетнам. Перед этим президент совершил однодневный визит в Якутию.

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    20 июня 2024, 19:59 • Новости дня
    Путин заявил, что обстрелы Белгорода дальнобойным оружием можно назвать актом агрессии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нанесение ударов по Белгороду дальнобойным оружием можно назвать актом агрессии, заявил президент России Владимир Путин на пресс-подходе к представителям российских СМИ во Вьетнаме.

    Отвечая на вопрос о том, можно ли назвать обстрелы Белгорода актом агрессии, Путин сказал, что Россия изучает этот вопрос, передает РИА «Новости».

    «Это требует дополнительного исследования, но это близко к тому (к акту агрессии), мы это анализируем», – сказал он.

    Ранее Путин заявил, что ВС России отодвигает линию фронта на Харьковском направлении для того, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам.

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