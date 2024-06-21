И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
Песков: Поездки Путина во Вьетнам и в КНДР были результативными
Президент России Владимир Путин совершил государственные визиты в КНДР и Вьетнам результативно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Под утро глава государства прилетел в Москву, его поездка в КНДР и во Вьетнам была «весьма и весьма напряженной», сказал Песков, передает ТАСС.
У Путина в этих странах была «очень насыщенная» повестка дня, поездки были результативными, добавил представитель Кремля.
Напомним, в ходе визита Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР.
В ходе визита во Вьетнам были подписаны более десяти документов о стратегическом партнерстве.