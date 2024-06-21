И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
Мужчина при попытке слить бензин сжег четыре автомобиля в Пермском крае
Мужчина в Пермском крае сжег дотла четыре автомобиля, пытаясь слить чужой бензин
Житель Перми нечаянно сжег дотла четыре автомобиля, пытаясь слить бензин из чужой машины, ему назначено 300 часов обязательных работ, сообщила ГУ МЧС по Пермскому краю.
По данным ведомства, житель пермской Добрянки ночью зажег зажигалку, чтобы слить бензин из открытого бензобака, в результате загорелась не машина, огонь перекинулся на три соседних автомобиля, следует из сообщения в Telegram-канале ГУМЧС по Пермскому краю.
Эксперты установили, что владельцам автомобилей причинен крупный материальный ущерб. «Поджигателя» признали виновным в уничтожении имущества по неосторожности, ему назначили триста часов обязательных работ.
Ранее мужчина поджег два служебных автомобиля у отделения полиции в Дагестане.