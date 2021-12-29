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Мужчина поджег два служебных автомобиля у отделения полиции в Дагестане
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Мужчина поджег два служебных автомобиля возле отдела полиции в Дагестане, следователи возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
«Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом). Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление лица, совершившего данное преступление, и привлечение его к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
По версии следствия, 26 декабря примерно в 5.40 в городе Дагестанские Огни мужчина облил горючей жидкостью и поджег два служебных автомобиля ОМВД, припаркованные перед зданием отдела полиции, и скрылся с места происшествия.
В июле сразу три машины сгорели в ВАО Москвы. Все они имели номера республик Северного Кавказа. Автомобили стояли в одном районе и вспыхнули в течение получаса. Огонь не пощадил не только представительские иномарки, но и обычные «Жигули».
Умер актер Виталий Быков
Советский и белорусский актер кино и театра Виталий Быков, сыгравший в фильмах «В июне 41-го», «Кортик» и других, скончался на 81-м году жизни, сообщил Национальный академический театр имени Горького.
«Коллектив Национального академического драматического театра имени Максима Горького понес большую утрату – на 81-м году жизни скончался актер Виталий Михайлович Быков. Мы потеряли талантливого артиста. Его уход – тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас», – цитирует сообщение театра РИА «Новости».
Быков родился в 1941 году в Латвии. В 1964 году он окончил Ленинградский госинститут театра, музыки и кино по специальности «актер драматического театра и кино».
Он начал работу в Национальном академическом драматическом театре имени Горького с марта 1972 года. Быков на сцене сыграл более 60 ролей. Снимался в фильмах, среди которых «Кортик», «Бронзовая птица», «Знак беды» и «В июне 41-го».
Военный эксперт оценил амбиции Польши «справиться с Россией и без НАТО»
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Мы можем спокойно и беспрепятственно расстреливать Польшу как хотим и откуда хотим. Вся территория Польши абсолютно уязвима, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее в Польше заявили, что победят Россию без помощи НАТО, если Москва не будет применять ядерное оружие.
«Россия имеет огромное преимущество перед Польшей. Хотя бы потому, что превосходит ее элементарно в численности вооруженных сил, причем – в несколько раз», – пояснил доктор военных наук Константин Сивков.
По его словам, польская армия укомплектована устаревшими танками – Leopard 2 модификации A4. «В случае прямого боевого столкновения они даже близко не смогут соперничать с нашими модернизированными Т-72Б3. А «седьмую» версию Leopard поляками еще не дали западные партнеры», – напомнил собеседник.
Эксперт добавил, что силы ПВО Польши представлены американскими ЗРК Patriot, но они по всем характеристикам хуже российских систем противовоздушной обороны. «К тому же их у Польши немного. Так что от атак российских ракет они территорию Польши не защитят», – отметил аналитик.
«Про наше превосходство в авиации и говорить нечего – и технически, и количественно Воздушно-космические силы России нельзя даже сравнивать с воздушными силами Польши», – подчеркнул он. Сивков отметил, что Вашингтон мог передать Варшаве еще оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, но об этом данных нет.
«Наверное, единственное, в чем Польша превосходит Россию – это противотанковые ракетные комплексы пятого поколения Javelin, предоставленные опять же американцами. Наши «Корнеты» – это ПТРК второго поколения. Но о том, что это преимущество может решить исход в мало-мальски важном военном столкновении, смешно даже говорить», – сказал эксперт.
Сивков также сказал, что при сопоставлении военной мощи ВС России и Польши даже не стоит упоминать про флот и наличие у Москвы гиперзвукового
оружия. «В целом мы можем спокойно и беспрепятственно расстреливать Польшу как хотим и откуда хотим. Вся территория Польши абсолютно уязвима для российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер
», гиперзвуковых ракет «Кинжал
», крылатых ракет «Калибр
», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, по его словам, важное значение имеет и глубина оперативно-стратегического построения группировок войск. «Для России эта глубина составляет до тысячи километров, Польша не имеет такой территории. Кстати, в прямом военном столкновении Польшу «раскатает» и Белоруссия, имеющая преимущество по танкам, авиации и средствам ПВО», – резюмировал Сивков.
Ранее польский эксперт по геополитике Яцек Бартосяк в интервью wPolityce заявил, что Польша в состоянии одержать военную победу над Россией при отказе Москвы от применения ядерного оружия и реформировании Варшавой армии.
По его мнению, Польша в этом случае справится без союзников по НАТО. Журналист уточнил, действительно ли Бартосяк считает, что достаточно создать армию нового образца, чтобы появился шанс для военной победы, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в гипотетическом конфликте с современными вооруженными силами Польши российская армия очень быстро одержит верх. При этом Бартосяк высказал опасения, что Россия способна помешать планам Варшавы создать боеспособные войска.
«Возможно, это уже происходит, ведь они потребовали от США согласиться на взаимные гарантии по Европе, которые фактически заблокируют возможности развития польской армии в том направлении, в каком нам бы хотелось. Именно это на самом деле подразумевают российские требования к американцам», – подчеркнул эксперт.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Чуть ранее президент Польши Анджей Дуда заявил
, что страны НАТО ни в коем случае не должны поддаваться на «шантаж» со стороны России с требованием к альянсу прекратить поддержку бывших республик СССР, он уверен, что ответом на это может быть встречный ультиматум.
«Если кто-то приходит к вам домой и начинает стучать в двери и угрожать, говорит, что нападет на вас, если вы не откроете и не отдадите ему деньги, но даже если вы даже немного приоткроете двери, чтобы дать ему деньги, на вас все равно нападут и ворвутся к вам домой... Никогда нельзя поддаваться на такие ультиматумы и шантаж», – сказал глава польского государства.
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Глава «Севмаша»: В мире нет аналогов АПЛ типа «Акула»
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Ни один флот мира не обладает атомными подводными лодками (АПЛ), подобными стратегическому ракетоносцу «Дмитрий Донской» проекта 941 типа «Акула», и в ближайшем будущем обладать не будет, заявил гендиректор северодвинского предприятия «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко.
«Считаю, что АПЛ «Дмитрий Донской» – это грандиозный атомоход. Такой проект могла реализовать только великая страна. Ни один другой флот мира не обладает подобными кораблями и в ближайшем будущем обладать не будет», – цитирует ТАСС Будниченко.
Он также рассказал, что для строительства серии ракетоносцев проекта 941 на «Севмаше» провели масштабную реконструкцию: был построен эллинг, который до сих пор остается самым крупным крытым сооружением для строительства АПЛ в Европе. Корабелы успешно освоили передовой модульно-агрегатный метод строительства АПЛ, позволивший сократить сроки строительства этих подводных кораблей.
Подводные лодки проекта 941 «Акула» – серия советских тяжелых атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Разработка проекта позиционировалась как ответ на строительство США подводных ракетоносцев проекта «Огайо». Ракетоносные крейсеры проекта 941 до настоящего времени являются самыми крупными подводными лодками в мире.
При создании «Акул» много внимания было уделено комфорту экипажа. На борту у всех кораблей серии имелись сауна, бассейн, солярий и спортивный зал. Согласно открытым публикациям, длина крейсера проекта 941 составляет 170 метров, ширина – 23,3 метра. Надводное водоизмещение подлодки – 23,2 тыс. тонн, подводное – 48 тыс. тонн. Максимальная глубина погружения – до 500 метров. Надводная скорость – 13 узлов (24 км/ч), подводная – до 27 узлов (50 км/ч). Автономность плавания – 120 суток, экипаж – 163 человека. Дальность плавания не ограничена.
Всего с 1976 по 1989 год было построено шесть субмарин проекта из десяти запланированных первоначально. Все ракетоносцы несли службу в составе Северного флота СССР и России.
ТК-208 «Дмитрий Донской» был заложен 30 июня 1976 года, спущен на воду 23 сентября 1980 года и передан ВМФ СССР 29 декабря 1981 года.
29 декабря исполняется 40 лет с того дня, когда был подписан приемный акт тяжелого атомного подводного ракетного крейсера «Дмитрий Донской» (ТК-208), на котором испытывались межконтинентальные баллистические ракеты «Булава». АПЛ до сих пор находится в составе Северного флота.
Издание National Interest выбрало пять «самых продвинутых» образцов вооружений, созданных в Советском Союзе. На второе место после автомата Калашникова поместили подлодку проекта 941 «Акула», которая составляла основу советского ядерного сдерживания на море. Эти субмарины были почти втрое крупнее американских класса «Лос-Анджелес» и почти на десять тонн тяжелее лодок типа «Огайо». В СССР были построены шесть «Акул», из них продолжает использоваться только одна подлодка – «Дмитрий Донской».
На нашедшего пакет с миллионом рублей мигранта могут завести дело в Петербурге
Приезжий безработный из Узбекистана нашел на улице в Петербурге пакет с крупной суммой денег, который потеряла гостившая в городе жительница Липецка, ему грозит уголовное дело.
Женщина обнаружила пропажу 975 тысяч рублей и тут же обратилась в полицию Адмиралтейского района, сообщает российский информационный портал «Провинция.ру», передает ФАН.
Полиция вычислила нашедшего пропажу мигранта, который успел зачислить деньги на свой счет. Его задержали в хостеле с чеками, подтверждающими зачисление денег.
На мужчину составили протокол за нарушение миграционного законодательства. Мигранта отправили в изолятор, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Сахалине полицейские задержали подозреваемого в краже 3 млн рублей и золотых украшений, деньги мужчина нашел в плюшевом медведе в квартире подруги.
Во Франции умер один из знаменитых братьев-близнецов Богдановых
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В Париже на 72 году жизни умер один из двух знаменитых братьев Богдановых, шоумен русского происхождения Григорий «Гришка» Богданов, сообщает AFP со ссылкой на его агента.
«Окруженный любовью своей семьи и своих близких, Гришка Богданов мирно скончался 28 декабря 2021 года», – говорится в сообщении агентства, передает РенТВ.
Братья Григорий и Игорь Богдановы – французские братья-близнецы русского происхождения. Они родились от союза русского аристократа и графини с австрийскими и чешскими корнями 29 августа 1949 года в Сен-Лари. Богдановы прославились в 1970-е годы как ведущие различных научно-популярных программ. В соцсетях близнецы стали популярны за счет необычной внешности – ярко выраженных скул и подбородков. Братья публично отрицали, что прибегали к пластическим операциям, передает ТВ Центр.
Братья не воспринимали свои пластические операции, как нечто вредящее их организму. Для Гриши и Игоря это лишь образ, который они считают своей настоящей инопланетной внешностью.
Личная жизнь у родных братьев сложилась по-разному. Григорий так и не создал семью, а вот у Игоря было три жены, и от браков у него осталось шестеро детей. Нынешняя жена младше Игоря на сорок лет.
Санду собралась добиваться присоединения Молдавии к ЕС
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что намерена добиваться присоединения Молдавии к Евросоюзу (ЕС).
Санду заявила телеканалу Pro TV, что, на ее взгляд, «присоединение Молдавии к ЕС реально» и «многое зависит от нас», однако «существуют и внешние вызовы, и риски, которые могут вмешаться и затормозить реформы, отвлекая наши силы», передает «Интерфакс».
На вопрос о том, не пострадают ли отношения Молдавии с Москвой Санду ответила, что такой риск существует, «но мы уважаем выбор других стран, и хотим, чтобы наш выбор тоже уважали».
«Тот факт, что мы продвигаемся в сторону ЕС, не значит, что мы не можем иметь конструктивных и прагматичных отношений с Россией. Есть примеры стран ЕС, которые поддерживают добрые отношения с Россией», – заявила она.
Ранее Санду заверила в отсутствии планов вступать в НАТО и назвала условие объединения Молдавии и Румынии.
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В Совфеде объяснили требование России разговора с военными НАТО
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«Западные военные реально поймут, чем Россия может ответить, если НАТО не пойдет нам навстречу», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Москва потребовала от альянса, чтобы на переговорах по гарантиям безопасности присутствовали военные представители блока.
«Простые политики, к сожалению, многие вещи просто не воспринимают, поэтому участие именно военных специалистов НАТО в переговорах необходимо. Только они смогут грамотно оценить наши предложения по вопросам безопасности», – пояснил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
В российской делегации также будут профессиональные военные, уточнил собеседник. «Они поговорят с иностранными коллегами на понятном обеим сторонам языке. Нам очевидны угрозы, которые исходят от военной структуры НАТО в адрес России, но нужно, чтобы их поняли военные эксперты альянса», – сказал сенатор.
«В результате они доведут опасения Москвы до своего политического руководства. Так что все это – не для красного словца. Необходимо максимальное взаимопонимание», – подчеркнул он.
«Нам действительно важно, чтобы силы НАТО представляли в том числе профессиональные военные, поскольку на встрече будут обсуждаться военно-технические аспекты стратегической безопасности», – уточнил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. «Насколько хорошо в этой связи до них будут доходить наши аргументы – это уже другой вопрос», – добавил бывший замглавы российского МИД.
Во вторник замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил
, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут состояться 10 января, а с НАТО – 12 января. «Именно эти даты рассматриваются, но окончательной договоренности нет», – отметил дипломат.
Для Москвы, по его словам, крайне важно получить от альянса подтверждение, что в делегации блока на переговорах будут военные представители. «Мы туда выезжаем в межведомственном формате, наше Министерство обороны будет представлено на очень солидном уровне. И нам важно, чтобы военные провели профессиональный разговор», – сказал замглавы МИД.
Ранее официальный представитель дипведомства Мария Захарова отмечала, что главными вопросами на предстоящих переговорах являются нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений.
Напомним, что в декабре МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины, также Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии.
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Премьер-министр Эстонии: Когда посещаю Украину, говорю по-русски
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призналась, что использует русский язык во время поездок на Украину.
«Решусь ли я дать интервью на русском? Нет. По той простой причине, что будучи адвокатом, я усвоила: если ты владеешь темой, но при этом не владеешь языком и даешь консультацию или интервью на языке, на котором запинаешься, то складывается впечатление, что ты некомпетентна. Поэтому в Эстонии я не решаюсь говорить по-русски. Но когда я, скажем, посещаю Украину, то говорю по-русски», – приводит ее слова портал ERR.
Премьер Эстонии добавила, что у нее была «прекрасная учительница», ей очень нравились уроки русского языка.
Ранее Каллас заявила, что Запад не должен давать России право голоса по вопросу расширения НАТО.
Энергетики: Киев в канун Нового года останется без света
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В Киеве и Киевской области с 28 по 31 декабря пройдут плановые отключения электричества из-за ремонтных работ на подстанциях и воздушных линиях, сообщается на сайте группы компаний «ДТЭК» (принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову).
Согласно списку адресов, это коснется различных районов украинской столицы и области, в частности без света останутся десятки жилых домов, офисов и других общественных учреждений. Отмечается, что временное отключение электроэнергии будет происходить с 13.00 до 19.00 (с 14.00 до 20.00 мск), сообщает РИА «Новости».
Напомним, глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. О возможности веерных отключений электричества заявил и мэр Киева Виталий Кличко. В то же время, по данным минэнерго Украины, за неделю запас угля на украинских ТЭС снизился на 21,1% и составил 378 тыс. тонн, при этом гарантированные запасы должны находиться на уровне 758,3 тыс. тонн.
Ранее на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС.
Психологи предупредили родителей о риске раннего обучения иностранному языку
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Ребенку начинать изучать второй язык нужно, когда у него возникает потребность на нем что-то делать: общаться с родными или друзьями, играть, смотреть мультфильмы, слушать сказки, заявили опрошенные газетой ВЗГЛЯД психологи.
«Если вы просто будете заставлять ребенка учить слова, мотивируя это тем, что когда-нибудь ему это пригодится, ребенок не будет говорить», – считает научный сотрудник факультета психологии МГУ Екатерина Ощепкова. Максимально благоприятные условия овладения языком, говорят специалисты – нахождение ребенка в соответствующей языковой среде, однако и его ближайшее окружение также должно говорить на целевом языке.
«Будьте осторожны! Нельзя начинать школьное обучение на том языке, которым ребенок владеет не слишком хорошо. Не понимая хорошо учителя, он будет все больше отставать сам, мешать другим, а его мотивация учиться очень скоро существенно снизится. Прежде чем отдавать ребенка в иноязычную школу, убедитесь, что он хорошо понимает инструкции и самые простые учебные тексты», – предупредил завкафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ, академик РАО Александр Веракса.
Большой проблемой билингвизма является ситуация, когда дети начинают учить неродной язык очень рано, но это обучение сводится к тому, чтобы ребенок вызубрил новые слова и грамматические правила, отмечают психологи. Если не показать ему, для чего можно использовать язык, он так и останется нелюбимым предметом и набором слов, которые непонятно, как использовать.
Главное, считают специалисты, вовлекать ребенка в совместную деятельность с родителями, сиблингами, друзьями именно на иностранном языке: играть на нем в какие-то игры, смотреть и обсуждать мультфильмы. Не нужно стремиться заставить ребенка переводить с одного языка на другой, для жизни достаточно умения общаться и получать информацию на языке.
«Для полноценного освоения языка в детском возрасте и достижения позитивных результатов особенно важным является возможность его использования для общения со сверстниками, освоения новых знаний, умений и получения удовольствия (например, от просмотра мультфильма на иностранном языке, освоения новой видеоигры и т. д.)», – посоветовала профессор факультета психологии МГУ Наталья Картушина.
Если говорить о письме, то этот навык специалисты советуют сначала сформировать на одном языке, особенно если алфавиты двух языков частично пересекаются. Иначе
ребенок будет испытывать дополнительные трудности, решая, какой звук обозначает та или иная буква.
Кроме того, орфографические принципы, используемые разными языками, также очень разные. Так, для овладения английской орфографией скорее используется принцип «смотри и пиши», то есть ребенок стремится запомнить, как слово пишется целиком, а для овладения русской – фонематический анализ.
Кандидат психологических наук, преподаватель МГУ Вера Якупова посоветовала убедиться, что ребенок овладел письмом на одном языке: знает, как пишутся все буквы, какими буквами передаются фонемы и их сочетания, умеет находить орфограммы и применять к ним правила, не испытывает затруднений в написании хотя бы простейших текстов: письма, приглашения, рассказа о себе, и только затем начинайте развивать навык письма на другом языке.
Если у ребенка нет никаких задержек в речевом развитии, то знание двух языков только даст ему дополнительные возможности, расширит его кругозор, облегчит изучение новых языков, считают специалисты. Однако если родители заметили, что ребенку трудно говорить и на одном, и на другом языке, если в речевом развитии он отстает от сверстников, то следует ограничиться одним языком, хотя бы до того момента, когда ребенок будет говорить на нем вполне уверенно – билингвизм яляется фактором риска.
«Вполне вероятно, что ребенок-билингв до определенного возраста будет отставать в объеме словаря на каждом из языков от своих сверстников-монолингвов, однако если суммировать количество слов, которые он знает на двух языках, их окажется больше», – говорит Картушина.
Психологи называют и еще один особо негативный риск одновременного изучения ребенком сразу двух языков – полуязычие. Это когда ребенок вроде бы говорит на двух языках, но ни одним из них не овладевает на уровне литературного, нормативного языка и может выразить только очень простые смыслы.
«Необходимо помнить, что всегда, когда мы говорим об овладении языком, речь идет об овладении культурой, одно без другого невозможно. Поэтому в особой группе риска развития полуязычия – дети мигрантов, которые приезжают в другую страну, отрываясь от родной культуры, и испытывают значительные трудности вхождения в новую культуру», – пояснила Ощепкова.
Кадыров объяснил свои слова об Украине личным мнением
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что его слова о возможности присоединения Украины к России являются его личным мнением.
«Мне никогда никто не говорил делать заявления в отношении Украины или иных государств. Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин России, который беспокоится за свою республику, народ и государство. То, что я сказал про Зеленского, про Украину, и сейчас повторю: они ведут предательскую политику в отношении славянских народов», – заявил глава Чечни в прямом эфире в социальной сети Instagram, сообщает ТАСС.
Также Кадырова спросили о наличии военных сил для решения украинской проблемы, на это он ответил, что у него нет армии.
«Армия, которая у нас есть, – это Министерство обороны, Национальная гвардия, есть полиция, спецслужбы. Чтобы отдавать приказы тем, кто служит в структурах, есть командиры и главнокомандующий. Я родился воином, вырос среди воинов и считаю себя воином, поэтому я на сто процентов уверен, что за определенное время могу собрать около ста тысяч таких же воинов, которые готовы будут выехать в любую точку мира», – добавил глава Чечни.
Ранее Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину могут присоединить к России.
Стали известны обстоятельства гибели Егора Просвирнина
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В последнюю неделю главный редактор запрещенного Роскомнадзором издания «Спутник и погром» Егор Просвирнин болел, мучился бессонницей и пребывал в мрачном настроении, при этом ни о каком сознательном сведении счетов с жизнью не могло быть и речи, сообщили в Telegram-канале издания «Спутник и погром» (запрещено в России).
«Последнюю неделю Егор болел, страдал бессонницей и находился в сумрачном состоянии духа. Однако ни о каком суициде не было и речи. Несмотря на отказ нашей платежной системы и массу других рабочих проблем, главный редактор не планировал капитуляций ни в каком виде, а планы на следующий год были поистине масштабными, если не грандиозными», – говорится в официальном заявлении издания (заблокированного как «ресурс националистического толка»).
Отмечается, что в жизни Просвирнина в последнее время было немало проблем, он не планировал сдаваться, к Новому году публицист написал «яростное» обращение к русским.
Авторы публикации отмечают, что гибель националиста не носит и криминального характера. После того как его супруга вышла из дома около 15.00, он заперся на щеколду и в квартиру больше никто не заходил. Полиция не обнаружила никаких следов борьбы.
«Так что же именно произошло 27 декабря? Егор решил заглушить физическую боль и экзистенциальную тоску алкоголем, как это делают почти все из нас в такие минуты. Пускай и почти все из нас знают, что так делать нельзя. В районе 12 часов дня произошла обычная бытовая ссора с супругой. Марина Просвирнина покинула квартиру в районе 15 часов дня, а Егор заперся изнутри. Еще через полтора часа Марине позвонил арендодатель и сообщил, что под балконом на Тверском бульваре лежит тело мужчины. Марина вместе с матерью Егора Викторией Викторовной тут же приехали на место. К нашему общему ужасу оказалось, что погибший – Егор Просвирнин», – говорится в сообщении.
По данным ресурса, в квартире Просвирнина не обнаружено никаких предсмертных записок ни полицией, ни адвокатом, ни родными и близкими Егора.
«Все известные нам обстоятельства его смерти говорят о том, что это был несчастный, трагический, чудовищный случай. Егор не планировал кончать жизнь самоубийством, а его смертельный полет с четвертого этажа дома на Тверской – это страшная, но случайность», – отмечают в издании.
27 декабря Просвирин выпал из окна пятого этажа в центре Москвы, он был голый, с ножом и газовым баллончиком. Его смерть подтвердила супруга. Сообщалось, что в момент происшествия он был в состоянии наркотического опьянения.
Жена Просвирнина Марина Урусова сообщила, что причиной гибели главного редактора издания «Спутник и погром» мог стать конфликт на бытовой почве. По данным «Рен ТВ», фактической причиной гибели Просвирнина стала черепно-мозговая травма от удара головой об асфальт.
В 2017 году сайт «Спутник и погром» был заблокирован Роскомнадзором как «ресурс националистического толка», также против главреда ресурса Егора Просвирнина было возбуждено уголовное дело.
Алиев и Пашинян встали рядом на совместном фотографировании лидеров СНГ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян сфотографировались рядом на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, что продемонстрировало успех урегулирования ситуации между странами.
На церемонии фотографирования лидеры саммита СНГ выстроились по алфавиту. Алиев и Пашинян не стали возражать против такого порядка и заняли места рядом.
«Наглядный успех усилий по урегулированию», – отмечают авторы Telegram-канала «RIA_Kremlinpool».
Напомним, инициатором встречи стал Владимир Путин. Саммит подытожит и завершит юбилейный для Содружества год.
Российский лидер в рамках саммита заявил, что создание Содружества независимых государств 30 лет назад было оправданным шагом.
Депутата Рашкина лишили водительских прав
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Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина лишили прав на управление транспортным средством.
«Дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании... Вынесено постановление о назначении административного наказания в виде лишения водительского удостоверения сроком на один год шесть месяцев и штрафа в сумме 30 тыс. рублей», – цитирует сообщение судебного участка № 1 Лысогорского района Саратовской области РИА «Новости».
Рашкина признали виновным по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
Также ему предъявлено обвинение по статье «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору».
Ранее сообщалось, что СК просит суд запретить депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину покидать место проживания с вечера до утра и общаться с иными фигурантами его уголовного дела.
2 декабря депутат от КПРФ Валерий Рашкин подал в Тверской суд Москвы иск к Госдуме и председателю думской комиссии по этике Отари Аршбе за то, что его адвокатов не пустили на заседание.
Следствие просило о наложении следующих запретов: посещать охотничьи угодья, отправлять и получить корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительства без письменного разрешения следователя с 23.00 до 7.00.
До этого стало известно о возбуждении уголовного дела против депутата о незаконной охоте. Ему грозит штраф до 1 млн рублей или в размере зарплаты осужденного за три–пять лет, либо лишение свободы на три–пять лет. Дополнительно он может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. Генпрокурор Игорь Краснов обращался к Госдуме с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел на депутата.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как КПРФ выставляет убийство лося охотой на Рашкина.
Политолог оценил планы Молдавии по объединению с Румынией
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Объединению Молдавии и Румынии препятствуют непопулярность этой идеи у жителей обеих стран, а также проблема Приднестровья, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виталий Андриевский. Ранее президент Молдавии Майя Санду допустила объединение с Румынией, если эту идею поддержат граждане страны.
«Для объединения Молдавии и Румынии нужна прежде всего воля народа, но сейчас все опросы дают одинаковый результат: за интеграцию двух стран готовы проголосовать 25-30% молдаван. Это, как вы понимаете, нельзя назвать волей народа», – пояснил директор Института эффективной политики Виталий Андриевский.
По его словам, на последних президентских выборах кандидаты, которые называли себя унианистами, получили 1-2%. Унианистские партии также не прошли в парламент, что является ярким показателем непопулярности идеи интеграции.
«Интересно, что Румыния и не помогала этим унианистским партиям, хотя для этого нужны не такие большие средства. Просто в Бухаресте тоже не хотят сажать себе на шею дополнительные несколько миллионов человек, учитывая, что уровень жизни в Румынии ощутимо выше, чем в Молдавии», – детализировал аналитик.
Кроме того, для объединения есть и внешние сложности, подчеркнул эксперт. «В Румынии есть территории, населенные преимущественно венграми. После объединения Румынии с Молдавией они, скорее всего, поднимут вопрос об объединении с Венгрией. И это уже будет грозить целостности самой Румынии», – пояснил аналитик.
Помимо этого, Румыния – унитарное государство, а в составе Молдавии уже есть автономия Гагаузия, и это тоже представляет собой нерешаемую проблему. «В Трансильвании живут болгары, которые тоже могут затребовать автономию. В общем, Бухаресту попросту не нужны такие территориальные проблемы», – заметил эксперт.
Отдельно собеседник коснулся проблемы Приднестровья, напомнив, что Румыния является членом НАТО, а в альянс не берут страны с нерешенными территориальными конфликтами.
«Стоит отметить, что идея вступления в Североатлантический альянс среди части населения Молдавии обсуждается только из-за напряженности на российско-украинской границе. НАТО рассматривается как «зонтик» от Москвы. Но эту мысль поддерживает не подавляющая часть населения», – пояснил собеседник.
В такой ситуации молдавские политики, настроенные прорумынски, предлагают сейчас альтернативный вариант: объединение в рамках Евросоюза, напомнил политолог. «Тогда между странами исчезнет граница и в общем будет достигнут интеграционный эффект. Но пока и эта тема неактуальна», – заключил Андриевский.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что их объединение с Румынией возможно, если большинство граждан Молдавии поддержит эту идею.
Санду сказала, что «есть много людей, которые поддерживают эту идею, но есть и другая часть общества, которая напугана идеей объединения». По ее мнению, для воплощения в жизнь столь «большого проекта» требуется «поддержка подавляющего большинства в обществе», передает ТАСС со ссылкой на Pro TV.
«Посмотрим, как будут развиваться события», – указала политик, добавив, что власти Молдавии и Румынии реализуют политику по сближению двух стран в гуманитарной, энергетической и других сферах.
При этом Санду также заявила, что Молдавия не планирует вступать в НАТО, нейтральный статус государства зафиксирован в конституции.
Напомним, у Молдавии и НАТО есть индивидуальный план партнерства. В Кишиневе работает информационный центр НАТО и бюро по связям с альянсом. Более половины жителей Молдавии при этом выступают против вхождения страны в НАТО.
В свою очередь президент ПМР Вадим Красносельский предложил Кишиневу срочно начать переговоры о сближении двух берегов Днестра, чтобы окончательно урегулировать конфликт. Москва идею поддержала, а молдавские власти заявили, что официальных предложений не получали, сообщает «Коммерсант».
В августе замглавы администрации президента России Дмитрий Козак после встречи с Санду заявил, что решение приднестровского вопроса является внутренним делом Молдавии, но Россия готова помочь.
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