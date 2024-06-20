В Общественной палате прошла встреча с военными медиками

В Общественной палате прошла торжественная встреча с военными медиками

Tекст: Валерия Городецкая

В мероприятии приняли участие военные врачи, офицеры и сотрудники ведущих медицинских учреждений Минобороны, представители федеральных органов власти, Минобороны и других силовых структур, Минздрава, видные деятели российской медицины, ветераны медицинской службы, слушатели военно-учебных заведений Московского гарнизона, сообщается на сайте ОП России.



«Высокопрофессиональный труд офицеров и сотрудников медицинской службы по сохранению жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации традиционно высоко оценивается в нашем обществе», – подчеркнул на встрече Каньшин.

Сегодня крайне важно пропагандировать героический труд военных медиков для формирования и укрепления в обществе глубокого уважения к медицинской профессии, заявил председатель правления Фонда поддержки ветеранов и офицеров военно-медицинской службы заслуженный врач России полковник медицинской службы Владимир Ханьжов.

Представители Главного военно-медицинского управления Минобороны и Минздрава рассказали на мероприятии о мерах по совершенствованию системы медицинского обеспечения военнослужащих и членов их семей, в том числе участников СВО, и предпринимаемых мерах для синхронизации работы военной и гражданской медицины в этих целях.

В ходе торжественной церемонии членам оперативной группы сотрудников Общевойсковой академии ВС России, которые с марта 2022 года на добровольных началах работают в Главном военном клиническом госпитале имени Николая Бурденко, за активную гражданскую позицию и милосердие была вручена общественная благодарность национальной ассоциации «Мегапир».

Главным событием встречи стала церемония вручения учрежденной советом директоров «Мегапира» и Фондом поддержки ветеранов и офицеров военно-медицинской службы общественной премии «За выдающийся вклад в военную медицину», которая проводится с 2014 года.

Имена кандидатов на вручение премии 2024 года были представлены Главным военно-медицинским управлением Минобороны и одобрены общественным наградным комитетом, который возглавляет член-корреспондент РАМН и РАН заслуженный врач и заслуженный деятель науки России доктор медицинских наук генерал-майор медицинской службы Владимир Симоненко.