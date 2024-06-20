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Работающим пенсионерам решили не возмещать недополученные выплаты
Работающим пенсионерам отказались возмещать выплаты с момента приостановки индексации
Работающие пенсионеры не смогут получать выплаты, которые они недополучили из-за приостановки индексации в 2016 году, следует из законопроекта о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, внесенного в Госдуму.
Поправки вносятся в закон «О страховых пенсиях». В документе говорится, что работающие пенсионеры получают страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств. Отмечается, что действующие нормы предполагают приостановку индексации пенсий работающим пенсионерам с 2016 года, поэтому работающим пенсионерам не положено возмещение выплат, которые они недополучили за этот период, передает ТАСС.
Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам в четверг внесен в Госдуму.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам будет возобновлена с 1 февраля следующего года, правительство примет необходимые для этого меры.