Работающим пенсионерам решили не возмещать недополученные выплаты

Работающим пенсионерам отказались возмещать выплаты с момента приостановки индексации

Tекст: Дарья Григоренко

Поправки вносятся в закон «О страховых пенсиях». В документе говорится, что работающие пенсионеры получают страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств. Отмечается, что действующие нормы предполагают приостановку индексации пенсий работающим пенсионерам с 2016 года, поэтому работающим пенсионерам не положено возмещение выплат, которые они недополучили за этот период, передает ТАСС.

Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам в четверг внесен в Госдуму.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам будет возобновлена с 1 февраля следующего года, правительство примет необходимые для этого меры.